活在灣區：希瑪羅湖口岸開綜合醫院

爭取納入醫療券藥械通

林順潮表示，作為一間新醫院，希華愛康健暫未納入醫療券計劃，亦非港澳藥械通試點，但會積極爭取讓醫院盡快納入上述計劃和試點。他又稱，口岸作為兩地民眾的交匯點，集團會繼續留意及關注在其他口岸設立港式綜合醫院的可能。另一方面，雖然希華愛康健未能使用醫療券及藥械通，不過集團旗下愛康健口腔是醫療券計劃的機構之一，此外深圳、廣州、珠海和佛山的希瑪眼科則是港澳藥械通試點，希瑪醫療首席策略及投資總監陳永基稱，有需要的話醫院可以將病人轉介至相關的醫療機構。

李慧琼：港人多一個選擇

全國人大常委、立法會議員李慧琼出席醫院開幕典禮後表示，香港市民面臨到香港公立醫院看病輪候時間長等問題，可以在深圳得到由港資經營的醫院接受診治，多了一個選擇。醫院並於民建聯即場簽署跨境醫療服務戰略合作儀式，民建聯會員可每年獲免費洗牙一次等醫療優惠。

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