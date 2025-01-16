港去年貨櫃吞吐28年最少 深圳創新高

按碼頭劃分，葵青貨櫃碼頭於12月的貨櫃吞吐量按年減少2.5%至87.1萬TEU、全年下降6.2%至1035.2萬TEU；同期葵青貨櫃碼頭以外的貨櫃吞吐量按年跌8.5%至32.0萬TEU、全年略跌0.9%至333.8萬TEU。

上海連續15年排名世界第一

此起彼落，根據深圳市交通運輸局數據，去年深圳港集裝箱吞吐量達到3338萬TEU創紀錄新高，按年增長11.7%。另外，上海市長龔正昨日在政府工作報告中提到，去年上海港貨櫃吞吐量達到5150.6萬TEU、連續15年排名世界第一，並成為全球首個年吞吐量超過5000萬標準箱的世界大港。

運輸及物流局昨日在社交媒體發帖文表示，局長陳美寶本周初到訪葵青貨櫃碼頭，與多個碼頭營運商會面，講述政府的政策方向與期望，並聆聽各營運商的業務計劃及關注。她指出，政府正積極推動綠色港口及智慧港口的發展，例如推動香港成為綠色船用燃料加注中心；在今年底前完成構建港口社區系統；以及研究將航空轉運貨物豁免許可證，安排擴展至其他多式聯運模式。