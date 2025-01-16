恒指再彈66點 中芯見逾4年半高

招行料季績勝預期 內銀股齊升

隔晚美股個別發展，恒指昨低開69點已見全日低位，之後迅速倒升，最多升99點，但未能升破10天線，最終升66點或0.3%，收報19,286點，國指升24點或0.4%，收報7011點，科指升11點或0.3%，收報4363點。北水南下淨流入縮減至93.5億元，連續第19日淨流入，累計金額達1492億元，騰訊控股（0700）、中芯國際分別獲淨流入19億及10.1億元，美團（3690）則再被淨沽4.7億元。

科技股個別發展，騰訊升1.3%，美團靠穩，阿里巴巴（9988）無升跌，網易（9999）升4%，連升8日，中芯升近6%；紫金礦業（2899）被美國列入涉疆實體清單，股價跌5.8%，為跌幅最大藍籌；招行初步季績勝預期，股價升3.3%，建行（0939）、中行（3988）、工行（1398）齊漲逾1%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，美元指數衝高至110的逾兩年半新高後終於出現回軟，稍稍紓緩市場近期的緊崩氣氛，但昨日大市總體謹慎觀望氛圍未散，恒指始終未能重回19,400點的好淡分水線以上，短期弱勢仍未扭轉，內地明天公布最新的GDP數據，以及特朗普將於下周就任美國總統，將是市場接下來的關注點。