moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

議員指增長基金有合伙人3年未投資 許正宇：投資步伐不同 已全在港設辦公室

【明報專訊】政府2020年由「未來基金」撥出資金設立「香港增長組合」，並先後委任8家私募股權投資機構作為普通合伙人，以策略性投資「與香港有關連」的項目，鞏固香港作為國際金融、貿易和創科中心的地位，不過近年甚少更新相關發展。立法會議員邱達根昨在立法會提問，據他了解「香港增長組合」有合伙人至今未作出任何投資，甚至未在港開設辦公室及建立投資團隊；財經事務及庫務局長許正宇回應，由於投資主題需與香港有關連，具體投資策略的側重點有所不同，投資步伐也有不同。

明報記者 蕭嘉聰

政府2021年任命8家私募股權投資機構為「香港增長組合」的普通合伙人，當時已稱所有合伙人均以香港為總部或在港設立一定規模的辦事處。許正宇昨再重申，目前所有合伙人在港設有辦公室和投資團隊，港投公司亦會繼續密切監察其轄下4個基金的運作，適時更新有關安排，以配合香港的發展方向和需要。

港投公司已審視更新旗下資金組合

邱達根亦問及合伙人物色程序、甄選準則的監管機制，以及會否定期檢視及完善有關程序。許正宇表示，投資委員會定期與合伙人溝通，並審視其投資進度報告。港投公司新團隊於2023年10月陸續上任後，亦已審視和更新其旗下不同資金組合的投資要求和安排，包括以直接和共同投資為主的模式進行投資，務求最大化每筆投資為香港帶來的貢獻。

港投今年公布首份年報會交代

許正宇續稱，由於「香港增長組合」屬長期投資，因此評估表現適宜以其長期回報、對香港的策略性貢獻等因素作為考慮基礎。港投公司將在2025年發表首份年報公布營運情况，包括「香港增長組合」的投資進展。

「香港增長組合」源於上任特首林鄭月娥的政府，現任行政長官李家超2022年10月在其首份《施政報告》宣布成立港投公司，以管理包括「香港增長組合」在內的4個基金，目的是由政府擔當主導角色，吸引和助力更多企業在港發展。港投公司作為耐心資本，肩負雙重使命，包括通過投資支持香港創科、策略性產業的發展，提升香港長遠的競爭力和經濟活力；同時追求中長期合理的風險調整回報。雖然港投公司近月積極公布旗下投資組合，成立以來已落實超過80個投資項目，不過資金源自「共同投資基金」，較少提及「香港增長組合」的發展。