議員指增長基金有合伙人3年未投資 許正宇：投資步伐不同 已全在港設辦公室

明報記者 蕭嘉聰

政府2021年任命8家私募股權投資機構為「香港增長組合」的普通合伙人，當時已稱所有合伙人均以香港為總部或在港設立一定規模的辦事處。許正宇昨再重申，目前所有合伙人在港設有辦公室和投資團隊，港投公司亦會繼續密切監察其轄下4個基金的運作，適時更新有關安排，以配合香港的發展方向和需要。

港投公司已審視更新旗下資金組合

邱達根亦問及合伙人物色程序、甄選準則的監管機制，以及會否定期檢視及完善有關程序。許正宇表示，投資委員會定期與合伙人溝通，並審視其投資進度報告。港投公司新團隊於2023年10月陸續上任後，亦已審視和更新其旗下不同資金組合的投資要求和安排，包括以直接和共同投資為主的模式進行投資，務求最大化每筆投資為香港帶來的貢獻。

港投今年公布首份年報會交代

許正宇續稱，由於「香港增長組合」屬長期投資，因此評估表現適宜以其長期回報、對香港的策略性貢獻等因素作為考慮基礎。港投公司將在2025年發表首份年報公布營運情况，包括「香港增長組合」的投資進展。

「香港增長組合」源於上任特首林鄭月娥的政府，現任行政長官李家超2022年10月在其首份《施政報告》宣布成立港投公司，以管理包括「香港增長組合」在內的4個基金，目的是由政府擔當主導角色，吸引和助力更多企業在港發展。港投公司作為耐心資本，肩負雙重使命，包括通過投資支持香港創科、策略性產業的發展，提升香港長遠的競爭力和經濟活力；同時追求中長期合理的風險調整回報。雖然港投公司近月積極公布旗下投資組合，成立以來已落實超過80個投資項目，不過資金源自「共同投資基金」，較少提及「香港增長組合」的發展。