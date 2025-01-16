明天更好基金倡拓綠色金屬大宗商品交易

基金伙同中國（深圳）綜合開發研究院，就本港發展大宗商品市場的策略作出研究並提出多項建議。基金將「綠色金屬」定義為應用於綠色產業的銅、鋰、鎳、鈷、稀土；以及運用綠色低碳方式生產的鋼、鋁等金屬，認為隨着全球推動經濟和社會的綠色轉型，清潔能源技術的發展將大幅推高「綠色金屬」需求，建議選定關鍵金屬與先進材料、大宗原材料，作為主要交易品類，因這些品類是新興產業和基礎設施的核心需求。

可與內地制定統一交易標準

基金並建議，鑑於市場對「綠色金屬」尚未制定有標準，即使如歐盟也只集中於鋼及鋁，因此香港與內地可制定統一標準進行交易、冀能進一步吸引國際市場參與者採用；又認為近年有更多有參與大宗商品交易的內地企業往海外市場發展，香港作為全球最大離岸人民幣中心，時機上正好配合相關企業、於本港利用各離岸人民幣工具及便利、進行大宗商品交易，建立產業群、交易所，從而進一步爭取於大宗商品交易的定價權。

須有長遠產業規劃 與灣區等地合作

基金亦提出香港可支持內地相關企業在港設辦事處，聯同港交所（0388）旗下LME完善大宗商品交易交割倉儲基礎設施及商品交易機制等（見表）。

對於倉儲設施可能涉及的土地問題，基金認為香港並不缺乏土地，但現行土地用途限制較多，未能靈活配合市場發展。基金強調，若港府要發展大宗商品交易，必須有長遠的金屬產業規劃，同時可盡快與大灣區，甚至浙江、上海等商談合作機會，推動浙江與香港在有色金屬等大宗商品市場協同發展，推動在能源化工、金屬加工等領域開展技術交流與合作；又例如可借鑑東莞-香港國際空港中心模式，探索在大灣區海岸沿線尋找具有航運物流基礎的區域，延伸香港機場等。