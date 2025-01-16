恒生投資看好內地消費股

謝德華表示，內地提出今年實施更積極財政政策，估計會將今年經濟增長目標設於5%，以提振市場信心。因為出口受外圍環境影響，政府一直投入基建投資，消費方面有較大政策空間，加上消費是去年經濟最弱一環，因此將是今年政策重點，上周內地已下達今年以舊換新資金810億元（人民幣，下同），為正確的方向。

謝德華較看好受惠政策刺激的消費股，例如平台企業，而內地居民消費模式由物品轉向服務，亦看好服務企業，另外會配置高息股如銀行、電訊等。

貨幣政策方面，現時利率和存準率均在高水平，有下調空間，料全年減息0.3厘至0.5厘，降準0.5個百分點，有助降低企業利息支出。

10年美債孳息率逼近5厘，標指自上月高位累調逾4%，謝德華指市場憂心美國利率走勢，不過認為特朗普加關稅、進而刺激通脹上升的幅度未必會如想像中多，因為美國個人消費以服務業為主，進口貨品只佔約兩成，未必會影響美聯儲降低短期利率的方向，預期今年最早在6月開始減息0.5厘。

料今年標指成分股 每股盈利增11%

恒生投資看好今年美股表現，謝德華預計今年標指成分股每股盈利增長11%，明年續增9%，有強勁的基本因素。另外減息減輕企業資本支出，加上特朗普減稅和放寬監管，有助美企盈利增長，人工智能採用和變現方面持續改善，也將對股市有積極影響。