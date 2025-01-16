moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美上月核心CPI升3.2% 低預期 提振減息預期 道指早段曾升逾700點

【明報專訊】繼生產者物價指數（PPI）意外降溫後，昨公布的美國12月核心通脹升幅亦意外回落。剔除波動較大的食品及能源價格，美國去年12月核心消費者物價指數（CPI）按月升幅輕微回落至0.2%，按年升幅則回落至3.2%，分析師原預期維持在3.3%不變。

美國12月整體CPI則按月升0.4%，略高於預期。按年計算，12月CPI升2.9%，是去年7月以來最大升幅，但符合預期。PPI和核心CPI升幅回落，提振了市場對美聯儲的減息預期，加上銀行業利潤強勁增長，道指早段曾升逾700點，標普500指數升逾1%，而納指升逾2%。泛歐Stoxx 600指數午夜前升逾1%。

美10年國債孳息低見4.637厘

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員預期1月與3月的減息概率仍然極低，不過5月減息0.25厘或以上的概率升至四成半左右，而6月此概率更升至六成半。全年減息半厘或以上的概率，則由三成半左右升至五成。

美匯指數昨晚跌穿109。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回落至4.26厘。美國10年期國債孳息率下跌多達0.15厘，低見4.637厘，是1月9日（即非農數據公布前一天）以來最低水平。兩年期至20年期的國債孳息率各回落至少0.1厘，抹去非農數據公布以來的大部分升幅。

英上月通脹意外降溫 英鎊靠穩

Brandywine Global投資組合經理Jack McIntyre表示，數據支持美聯儲的下一步行動仍是減息。由於通脹率是關鍵的變量，這可能意味美國10年期國債孳息率可能會在4.5厘至4.8厘之間整固。高盛資產管理的分析指出，CPI數據「強化了美聯儲減息周期尚未完結的論點」，但強勁的就業市場意味美聯儲仍要保持耐心，要有更多通脹回落的數據才能進一步減息。摩根士丹利財富管理的分析指，CPI數據不會改變本月暫停減息的預期，但會遏抑有關美聯儲可能加息的討論。

英國通脹亦出乎意料降溫，12月CPI按年升幅回落至2.5%，市場原預期維持在2.6%不變。12月核心CPI按年升幅亦由11月的3.5%回落至3.2%，反映英國物價壓力有降溫迹象，提振了市場對英倫銀行2月減息的預期。英鎊兌美元昨在1.22水平靠穩；英鎊兌港元在9.5算徘徊。

此外，繼日本央行副行長冰見野良三暗示日央行可能下周加息後，日本央行行長植田和男昨進一步釋出類似信號。植田和男稱，日本央行將在下周會議決定是否加息，並表示對薪酬上漲的信心增強。日圓兌每美元昨漲至156水平；每百日圓兌港元回升至4.97算。

（綜合報道）

[國際金融]