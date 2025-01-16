拜登據報再推新限制 防台積電等晶片輸華

新規主要針對最大型晶片商

知情人士透露，最新的出口限制措施，主要針對全球最大型的晶片製造商，目標是從源頭阻止中國取得先進晶片。新措施旨在協助晶片商確定哪些設計，以及哪些客戶受到美國貿易限制，目標是識別「可能試圖規避美國限制」的中國企業。

根據新措施的草案內容，14納米或16納米以下製程的晶片將面臨全球管制，須獲美國政府許可才能在中國及其他受管制的國家銷售。以14納米或16納米製程作為管制門檻，意味一些不受現行貿易條例管制的普通晶片也將受到影響。不過消息稱，只要晶片的晶體管數量少於300億個，並且由值得信賴的企業封裝，它們將不會被視為受管制的先進晶片。

14納米或16納米以下製程面臨管制

知情人士稱，新管制範圍比美國官員原先向台積電暗示的範圍更廣，主要鎖定由中國企業設計的AI加速器。

拜登政府周一才頒布AI晶片出口分級管制，美國核心盟友將不受影響，而中國及俄羅斯等原已被禁止購買先進晶片的國家，未來將面臨更多限制。最大轉變是將全球大部分地區納入新的管制類別，以限制它們可購買的晶片運算能力上限，防止中俄等透過第三方取得先進晶片。不過中國幻方量化旗下投資的AI模型Deepseek最近推出的最新版本V3，在預訓練階段只用了約280萬H800 GPU小時，訓練成本不到600萬美元，反映軟件創新有助突破硬件的限制。

（綜合報道）

[國際金融]