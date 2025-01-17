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恒指再升236點 3日累漲650點

標籤：經濟

【明報專訊】美國核心通脹6個月來首次回落，市場憧憬聯儲局減息機會增加，美匯、美債息隨即回落，港股昨日跟隨亞股外圍高開後最多升逾300點，恒指最終升236點或1.23％，收報19,522點，重上10天線，成交1423億元，三連升累漲近650點。ATMXJ齊升，內地及本港金融股同做好，但是連日上漲的中芯國際（0981）升至4年半高位後急回一成，成為表現最差藍籌股。

北水連續20日淨流入共1555億

隔晚美股做好，其中道指勁升703點，昨晨港股高開168點，隨着A股上升，曾漲378點，重上20天線。但是於高位現獲利盤，升幅一度縮至少於100點，收市升236點或1.2%，收報19,522點，20天線得而復失，國企指數升87點或1.2%，收報7098點，科技股指數升53點或1.2%，收報4417點。北水南下淨流入近63億元，連續第20日淨流入，累計淨入1555億元。根據Wind數據顯示，本月1至15日，北水累計淨流入額約900億元，超過2024年的月均淨流入金額，其中上周北水全星期淨流入489億元，創出近4年的周度新高。

熱炒股中芯 高位回落一成

科網股領漲，ATMXJ齊升，五股為恒指貢獻76點升幅，美團（3690）、小米（1810）升逾2%；網易（9999）續升1.4%，連升9日；晶片股個別發展，中芯國際早段升7%至39.8元的4年半高位後倒跌3.2%，成交金額達111.7億元，為全日成交額最多的股份；另外兩隻晶片股華虹半導體（1347）升4%，ASMPT（0522）升2.5%。

中港金融股齊做好，匯控（0005）升1.8%至77.35元的6年高位，友邦（1299）亦升逾2%，四大內銀、平保（2318）、中壽（2628）均升逾1%；內地即將公布汽車購新補貼計劃，吉利（0175）升近4%，小鵬（9868）汽車升近7%，中升（0881）升近3%。

分析：下周或試20000關

獨立股評人熊麗萍表示，美國減息預期回升令人民幣回穩，而中美貿易問題亦已被市場消化，傾向等特朗普上場後看看實際如何出招，之前的負面情緒有所紓緩，帶動港股連升3日。她相信特朗普正式上任前投資者應該「唔敢博」，大市應於19,500點附近上落。她續提到，雖然春節長假將至，但不排除中央於特朗普上場後出台政策刺激內地消費，下周隨時上試20,000點關。