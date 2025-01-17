花旗大降恒指年底目標至22000

首選股新加小米友邦

花旗最新預期，恒指成分股的企業每股盈利增長預測由去年8月時估計的6.8%降至5.1%，MSCI中國企業的每股盈利增長預測亦由去年14.2%下調至9%。恒生指數的預期市盈率為8.8倍，市淨率為1倍，低於歷史均值1至2個標準差。該行建議增持科技、交通和互聯網行業，首選買入名單保留騰訊（0700）、ASMPT（0522）、攜程（9961）、比亞迪（1211）及海爾（6690），還新加入小米（1810）和友邦（1299）。

花旗又表示，近日與中國政府部分部門的官員見面，加上去年的中央經濟工作會議內容，預期3月的兩會有五大聚焦，包括促進內地消費、遏制產能過剩、加速和深化新產品開發、國有企業結構改革及放寬政策以促進旅遊業。該行的經濟學師預計，美國將於今年第二季起，分階段加徵關稅，稅率將按每次15個百分點逐步提高，估計將令中國出口及經濟增長分別跌6%及1%。

另外，嘉信理財發布2025環球及美國市場展望，預期今年美股整體將有不錯表現，但波動幅度或較去年更大，今年標普500指數只有約5.3%升幅，較看好通訊板塊及金融板塊，非必需品消費板塊可能跑輸大市。該行相信聯儲局今年會保持政策穩定，採取更謹慎的減息步伐，除非勞動市場出現嚴重的疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度小，全年或減息1至2次，至於全球GDP增長將與去年相若，穩定增長約3%。