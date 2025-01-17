新世界連升兩日漲逾4％ 好友低位部署反攻挾淡

期權認購比例上升

在股價再現升勢及成交逐日增多之時，看淡新世界的多個合約月認沽期權連日未有再增開更低行使價系列，此前3.3元至3.7元的低價認沽期權的期權金呈現「乾跌」乏人問津。現貨月3.3元行使價的認沽期權更在零成交下叫價急跌一半，做價低見1仙。錄得成交的低價3.8元認沽期權則在錄得100張合約下，做價同樣大跌一半至2仙。淡友集中在4.3元行使價認沽期權開倉，成交多達329張，跌價三成，以0.14元成交。

反之看好該股的認購期權做價明顯大升。淡友聚焦於4.3元的認購期權雖然只錄17張合約成交，做價大升21.05%。好友囤重注的4.7元行使價認購期權，更多達325張合約成交，做價升16.67%。隨着好友反攻，新世界現貨月期權合約認購及認沽比例不再如此前一面倒呈一比九，至昨晚已變成35%對65%。從期權交投及好淡友角力形勢反映，分析相信反映好友正嘗試在低位收復部分失地。