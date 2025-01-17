彭博：小紅書股東擬1560億估值洽售股份

騰訊紅杉資本等有意接手

正當小紅書本周成為美國iOS平台下載最多的免費應用程式，彭博引述消息人士指出，小紅書大股東紀源資本（GGV Capital）、金沙江創投（GSR Ventures）和天圖投資（Tiantu Capital）正在洽售部分持股。除了騰訊，小紅書現有股東紅杉資本及高瓴投資正在考慮增持小紅書股權。

若上述交易成事，小紅書估值將重回2021年高峰水平，即200億美元水平，或有助公司最快於今年啟動IPO，具體時間將取決於市况表現。不過報道指出，現時交易尚未完成，而且許多現有股東擁有優先購買權，如果潛在買家決定推遲交易時間，尤其是TikTok在美國經營形勢仍然不明朗，談判仍可能會破裂。

潛在買家倘推遲交易 談判或破裂

小紅書本周加入不少美國新用戶，央視昨日更點名指出，小紅書上的中美民間互動成為國際現象級事件，中美用戶們尋找創造性的方式來超越語言障礙、解決文化差異並實現共存。平台近年屢次傳出IPO消息，2023年估值曾跌至140億美元，去年7月由於早期投資者有退出需求，公司親自向現有及新投資者出售股權，獲風投公司DST Global、博裕資本和中信資本等入股，連同紅杉中國、高瓴資本、博裕資本和中信資本加碼投資，當時估值約為170億美元（約1326億港元）。