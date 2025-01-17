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摩通：美倘加關稅 人幣貶值10%合理

【明報專訊】摩根大通發表報告提出2025年對中國的10條問題，包括關稅影響等，認為基於美國對中國商品關稅提高至60%的假設，而內地政府將維持今年5%的GDP增長目標不變，應加強逆周期宏觀政策調整（包括財政、貨幣和住房），並將政策重點轉向刺激內需，以擴大收入增長和生產力增長的基礎，例如改善服務業和非國營企業的營商環境，人民幣兌美元貶值10%是合理的政策應對。

料內地今年經濟增長3.9%

摩通認為今年內地經濟前景有兩大主題，包括關稅幅度及時間表等，以及本土政策如何應對結構性和周期性挑戰。該行表示，內地政府或會將2025年經濟增長目標維持在5%左右不變，以實現2020年提到至2035年GDP翻倍的政治承諾，惟摩通預計內地今年經濟增長為3.9%，2025至2030年潛在增長率將放緩至3%至4%，如果要使該行預期與官方目標差距收窄，除非美國關稅2.0的衝擊比預期溫和，且中國推動經濟增長力度大於預期。

政策利率料降30個基點

該行預期，如果美國對中國商品開徵六成關稅，將拖累內地經濟增長1.9百分點，主要影響包括直接打擊出口、相關行業投資及收入增長減少，以及企業信心及經濟受更廣泛打擊。該行相信，今年財政政策將發揮主導作用，預測預算赤字佔GDP的3.8%，政府債券總發行量將比2024年增加約2萬億元人民幣。貨幣政策方面，該行料今年中國政策利率將降息30個基點，降低存款準備金率100個基點。

摩通表示，考慮到關稅2.0對中國出口和經常帳目的潛在衝擊，以及持續的資本外流壓力，如果美國提高對華關稅，人民幣兌美元貶值一成（美元兌人民幣匯率至7.75）是合理的政策應對。

該行強調，美國加徵關稅的幅度將對中國經濟增長前景帶來直接影響，如果關稅上調幅度較基本假設更溫和，對經濟打擊將更小，中國政策反應亦有機會更克制。