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貝森特：維持美元儲備貨幣地位 倡延長減稅 耶倫指或擾亂金融市場

【明報專訊】美國下屆特朗普政府的財長提名人貝森特（Scott Bessent），周四出席參議院財政委員會的提名確認聽證會。他預先準備的證詞強調，維持美元的國際儲備貨幣地位，對美國經濟及未來發展尤其重要。他又建議延長2017年特朗普首個任期頒布的臨時減稅措施，爭取將相關措施「永久化」，避免「歷史上最大規模的加稅」。現任財長耶倫周三在可能是其任內最後一次講話警告，減稅措施可能會擾亂金融市場，使原已充滿挑戰的美國財政前景進一步惡化。

由於核心通脹回落，提振了減息預期，美股三大指數周三顯著向上，昨早段輕微回落。

出席財長提名確認聽證會 講稿沒點名中國

貝森特的證詞提出為美國開創「新經濟黃金時代」的願景，呼籲政府和國會優先推出「促進經濟增長的政策」。他強調應增加「促進增長的生產性投資」，避免「刺激通脹的揮霍」。他說美國「必須保護容易受到戰略競爭對手衝擊的供應鏈，並審慎部署制裁」，以應對國家安全需求。

曾是索羅斯基金管理公司合伙人的貝森特，一向主張對進口貨品徵收更高的關稅。他預備的講稿沒有點名中國，但他此前聲稱，中國貿易行為掏空了美國工業。特朗普亦曾威脅，向全球進口貨品徵收10%關稅，並向加拿大和墨西哥徵收25%關稅，另向中國徵收高達60%關稅。

在增加關稅之際，貝特森傾向減輕美國個人及企業的稅負。特朗普在競選時已承諾，那些在美國本土進行生產的製造商，其稅率將由21%降至15%，而服務行業的小費，以及弱勢社群的社會援助將獲免稅。

市場分析，倘貝森特延長稍後到期的個人及小企減稅措施，而沒有其他開源節流計劃，這將會使聯邦債務在10年內至少增加4萬億美元。

市場密切關注參議院對貝森特的質詢，憂慮其政策可能加劇通脹，引發新的全球貿易戰，這些憂慮近期導致美國國債孳息率向上。布魯金斯學會分析，貝森特需向公眾表明有能力「緩和」特朗普極端政策，以防過度減稅，並增加債務。由於參議院由共和黨控制，預計他的提名可獲通過。

大摩上季利潤按年增長145%

美國大行業績表現繼續強勁。在投行和交易業務推動下，摩根士丹利（美：MS）第四季利潤按年增長145%至37.1億美元，收入按年增長26%至162.2億美元。以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC），第四季利潤按年增長超過1倍至66.7億美元。受惠於投行業務、資產管理及交易收入增加，美銀第四季收入（扣除利息支出）按年增長15%至253億美元。

美上月零售銷售增0.4% 略遜預期

昨晚公布的美國12月零售銷售按月增長0.4%，略低於預期。不過11月零售銷售按月升幅上調至0.8%，反映消費支出仍具韌性。不過美國首次申領失業救濟人數大增。在截至1月11日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加1.4萬人，總數增至21.7萬人，高於市場預期，從對上一周（截至1月4日當周）所創的11個月低位（20.3萬人）反彈。

（綜合報道）

[國際金融]