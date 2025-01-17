狙擊超微電腦等聞名 興登堡研究宣布關閉

創辦人回顧調查：撼動了帝國

他表示，在完成追查一些龐氏騙案，並向監管機構通報後，如今決定解散公司。他回顧興登堡的調查，直接或間接促使近100人受到監管機構的民事或刑事起訴，「撼動了一些我們認為需要撼動的帝國」。

2023年1月，安德森發表沽空報告指印度富商阿達尼（Gautam Adani）「製造了企業史上最大騙局」。他之後針對Twitter聯合創始人Jack Dorsey旗下金融服務公司Block（美：SQ），以及「華爾街狼王」Carl Icahn旗下伊坎企業（美：IEP）發表沽空報告，轟動市場。

興登堡今年初發表了最後一份沽空報告，指二手車零售商Carvana（美：CVNA）創辦人Ernie Garcia III及其父親「多年來從事會計欺詐」。Carvana迅速反駁興登堡的觀點，指其「故意誤導」。該股股價迅速回升，本月累計升超過5%。

分析：經營困難等令著名沽空者淡出

市場分析，長期牛市加上被動投資基金的增長，使一些沽空機構經營困難，加上訴訟纏身、政府調查等，都令很多著名沽空者淡出。淡友Jim Chanos已於2023年底關閉其沽空基金。美國證交會（SEC）去年起訴了著名沽空機構香櫞研究（Citron Research）及其創辦人Andrew Left。

（綜合報道）

[國際金融]