中國上季GDP升5.4% 全年保五達標 上月工業零售勝預期 分析料新春前後降準

內地去年12月工業增加值按年增長6.2%，創4月以來最快增速，優於預期增長5.4%，而社會消費品零售總額按年增長3.7%，亦比預期增3.6%為佳。國家統計局長康義表示，去年一籃子政策及時出台，促進經濟明顯回升，去年第四季度經濟增長比第三季度加快0.8個百分點；規模以上工業增加值、服務業增加值、社會消費品零售總額的增速分別加快0.7、1和1.1個百分點。

消費拉動GDP增長2.2個百分點

統計局國民經濟核算司司長趙同錄昨日表示，在去年，受消費品以舊換新及一籃子增量政策帶動，消費支出對經濟增長的貢獻率達到44.5%，拉動GDP增長2.2個百分點，而工業增長亦較快，增加值按年增長5.7%，拉動經濟增長1.7個百分點，加上貨物和服務淨出口對經濟增長貢獻率為30.3%，拉動GDP增長1.5個百分點。趙同錄指出，其他拉動經濟增長的還有資本形成總額對經濟增長貢獻率25.2%，拉動GDP增長1.3個百分點。全年糧食產量約6.95億噸，再創歷史新高，農林牧漁業增加值按年增長3.7%，拉動經濟增長0.3個百分點。

匯豐：今年財赤佔GDP或升至4%

另外，統計局新聞發言人付凌暉表示，去年通脹0.2%，升幅與2023年持平，根據本月蔬菜和旅遊等商品和服務價格穩中有漲，預計本月通脹升幅按年擴大，加上企業和居民對整體經濟預期改善，宏觀政策加力實施，今年通脹有望溫和回升。

匯豐發表報告，預計內地財政政策發揮主導作用，今年內地財政赤字可能升至GDP的4%，包括中央發行2萬億元債券，地方發行4.2萬億元債券。中國人民銀行可能透過注入流動性，貨幣政策將進一步寬鬆。澳新銀行報告仍對房地產市場復蘇的可持續性表示質疑，預計人行將採取寬鬆政策，以應對可能出現的關稅衝擊。

大新金融上調今年GDP增長預測至4.5%

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，將今年內地經濟增長預測上調0.1個百分點至4.5%。他稱，基建投資略為加快，但未能抵消房地產投資萎縮，或顯示房企融資仍面臨困難。

明報記者