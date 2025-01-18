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內房開發投資全年跌10.6% 有紀錄最差

【明報專訊】國家統計局公布，去年全國房地產開發投資近10.03萬億元（人民幣，下同），按年跌10.6%（見圖），創1987年有紀錄以來最大跌幅，跌幅較首11個月擴大0.2個百分點；其中住宅投資約7.6億元，按年跌幅亦達10.5%。內地去年全年新建商品房銷售面積為9.74億平方米，按年跌12.9%，其中住宅銷售面積跌14.1%；新建商品房銷售額96750億元，按年跌17.1%，其中住宅銷售額跌17.6%。

去年全年房地產開發企業房屋施工面積按年跌12.7%至73.32億平方米。其中，住宅施工面積按年跌13.1%至51.3億平方米。房屋新開工面積按年跌23%至7.39億平方米，住宅新開工面積5.37億平方米，按年跌23%；房屋竣工面積按年跌27.7%至7.37億平方米，住宅竣工面積5.37億平方米，按年跌27.4%。此外，2024年份房地產開發企業到位資金按年下跌17%，至近10.77萬億元；國內貸款按年跌6.1%至約1.5217萬億元，利用外資按年大跌26.7%至32億元；自籌資金按年跌11.6%至約3.7746萬億元；定金及預收款按年跌23%至近3.35716萬億元；個人按揭貸款按年跌27.9%至近1.56617萬億元。

高盛：低線城市基本面較一線弱

國家統計局長康義表示，取消限購等政策出台使市場信心逐步提振，中長期來看內地仍未完成新型城鎮化，剛需和改善性住房需求還有潛力。高盛指出，雖然近幾個月來地方政府推出更多房地產寬鬆措施，但低線城市的房地產市場仍然面臨強勁阻力，其增長基本面比一線城市更弱，包括供應過剩問題更嚴重。該行又指出，房地產寬鬆措施或帶動部分大城市的行業融資、房屋竣工和銷售，但行業面臨許多結構性挑戰，房地產去庫存的政策支持仍有限，預料短期內似乎不會出現顯著復蘇迹象。