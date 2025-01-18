港股牛皮升61點 成交兩周低

中芯漲9.6% 帶動晶片股做好

市場焦點落在個別股份身上，芯片股中芯（0981）股價大升9.58%，成藍籌股升幅之冠，連帶其他芯片股華虹（1347）及上海復旦（1385）股價亦升4.95%及4.61%。重磅國際銀行股亦獲追捧，匯控（0005）及渣打（2888）再創52周新高，收市分別升0.32%及1.49%。臨近農曆新年，線上「禮物」、「紅包」概念當炒，投資者借口京東（9618）加入「群送禮」功能，股價挾高4.71%。另由於減息仍然有望，對息口敏感的地產股受惠，去年跑輸的恒隆地產（0101）昨日成為升幅最大藍籌地產股，升3.3%；恒地（0012）亦升2.75%。「北水」繼續南下，全日淨流入83.25億元，增逾32%。中芯獲淨流入最多，達16.7億元；騰訊（0700）雖然股價回軟並跌0.68%，亦獲淨流入8.3億元。

惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣表示，由於利率仍高，料港股仍較弱。此外，人民幣疲弱令在港上市的內地股票受壓。拜登政府決定在國防部名單和實體名單納入更多公司，令市場更審慎。然而隨着特朗普的就職典禮臨近，她相信，市場將把重點轉移到他推行的政策上，預計這些影響短暫。

美國銀行中國研究部聯席主管吳旖表示，A股最壞的時候已經過去。MSCI中國指數的市盈率估值於去年1月24日已經觸底，內地去年下半年推出一籃子刺激經濟政策給市場傳遞更多信心，全球投資者依然熱中投資中國市場。她建議採取短期謹慎、長期進取策略，買入防禦性高收益股票，如銀行、能源；適合抄底的科技股、非銀行金融股；以及在內地經濟刺激計劃中受益的股份，如消費、汽車、智能手機股。