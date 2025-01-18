保監：分紅單演示利率擬設上限 研設中介人首年佣金比例 今年料公布

明報記者 歐陽偉昉

分紅保單演示利率包括保證回報和非保證回報，後者取決於保險公司投資和經營情况，最壞情况可以是零。呂愈國表示，市面有個別人士以很高預期回報吸引客戶投保，有可能違反公平待客原則，因此認為有需要就演示利率設立上限，希望投保人在合理期望下投保。

不擬劃分樂觀及悲觀情景

呂愈國稱，當局計劃演示利率上限以客戶內部回報率顯示，可反映保單持有人實際可獲得的回報。釐定方法會參考現有保險產品加上分紅實現率，以及保單資產配置比例及回報等一籃子因素，上限至少每年檢視一次，可因應投資市場急劇變化更新。

早前市傳保監局向保險公司諮詢時，港元和美元保單利率上限以6厘和6.5厘為例子，呂愈國回應指上述是「很合理的數字」，不過連續30年達6厘回報並不容易。

本港保險市場存有不同貨幣保單，他指各種貨幣收益率不同，難以逐一設置，擬分別就港元和非港元保單各設一個上限，另外當局不擬劃分樂觀、悲觀預期情景，所有保單年度均使用同一上限。

中介人酬勞結構方面，呂愈國指現時分紅單佣金是前置式，即出單首年已把大部分佣金給予中介，但客戶仍有較長的供款年期，故對客戶不太公平，當局正探討是否有需要引入首年佣金上限，現時新加坡、馬來西亞亦有相關上限。不過措施涉及從業員生計，代理、經紀、銀保、直銷不同銷售渠道的佣金結構也不同，故目前未有最終方案。市傳保監提議以65%為限，呂愈國回應「提到的數字都是有討論過」，但現時未有具體數字可以透露。

或推分紅實現率比較平台

監管當局於2017年規定保險公司必需公開分紅保單非保證回報的實現率，不過呂愈國表示，目前數字由保險公司各自公布，較難互相作出比較，因此計劃由保監局搜集數據並做整合，以較易讓公眾理解，並在保監局平台上公布。當局計劃平台包括各間保險公司，正在出售或已停售產品的分紅實現率，不過同一保單可包括不同分紅發放方式和幣種，有不同的分紅實現率，故有一定技術難度。