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內地客新做保費升13%

【明報專訊】保監局公布去年第三季業務臨時統計數字，內地訪客新做長期業務（即壽險）保單保費於第三季按年上升13.41%至169.62億元，為2023年第二季剛與內地於疫後通關以來最高，亦扭轉第二季按年36.9%跌幅，首三季跌幅收窄至0.4%。保監局執行董事（長期業務）呂愈國表示，參考去年10月和11月數據，認為去年首三季小幅下跌僅是季節性波動，而非市場整體下跌。

呂愈國表示，內地訪客來港投保，除了受內地假期如黃金周、暑假、春節前等季節性因素影響，人民幣由2021年6.3水平貶至現時7算以下，美債孳息率較人民幣息差高200至300點子（1厘等如100點子），均使內地訪客來港購買美元保單非常吸引，不少內地人來港購買美元保單。

保監：擬檢視內地訪客定義

現時保監局以「持有雙程證和中國護照來港的內地居民」為內地訪客定義，不過呂愈國稱，現時多了高才通等各類專才計劃來港，雖然已在港定居但購買保單統計時仍被劃為內地訪客，或使內地訪客數據被加大，因此當局計劃對內地訪客的定義作出檢視，在統計數據上讓旅客身分更為清晰，用於制定政策。另保監局亦在研究收集不同地區客戶新做保單數據的可能。

同時受惠本地業務新做保費按年增長29.36%至367.68億元，去年第三季本港整體新做長期業務保單保費按年上升23.86%至537.3億元。總結去年首三季則按年上升15.7%至1695.95億元，非投連險個人業務按年升18%至1620.36億元，當中分紅保單佔達87%，為1413.68億元。