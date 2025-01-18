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內地客升 莎莎線下銷售跌幅收窄至7.9%

【明報專訊】零售化妝品股莎莎（0178）公布，截至去年12月底的第三財季營業額按年跌10.7%至10.551億元，當中線下營業額為8.752億元，線上營業額為1.799億元。集團稱，線下按年跌幅由上半財年的17.4%大幅改善至7.9%，主因為核心市場香港及澳門內地旅客量持續回升，有助改善線下銷售。

集團上季線上銷售下跌22.3%至1.799億元，主要因為內地經濟疲弱，調整當地線上業務佈局；港澳線上銷售則保持平穩發展，東南亞以第三方電子商貿平台合作為主，並錄得12.9%按年增長。

消費弱 內地上季營業額跌36%

港澳市場第三財季同店銷售下跌10.5%、內地同店按年下跌12.9%、東南亞同店亦跌8.2%。集團表示，核心市場港澳地區內地旅客量持續回升，改善線下銷售，期內港澳營業額按年跌8.1%至8.17億元，12月更是2024年銷售按年跌幅最小的月份。

另外，深圳在2024年12月1日重啟赴港「一簽多行」，2025年1月1日起，珠海及橫琴粵澳深度合作區居民訪澳，分別實施「一周一行」及「一簽多行」，集團相信，以上措施對港澳的旅遊業和零售業的正面影響，需時才能完全反映出來；香港居民持續北上及外遊、美元持續走強令旅客在港澳消費減少，或會減低有關政策帶來的實際效益。

內地方面，上季總營業額按年跌35.8%至1.2億元，集團指內地經濟及消費續疲弱，正重整業務佈局，進一步減少對內地線下業務的投入。

截至2024年12月底止，集團共經營175間零售店舖，當中港澳共有84間店舖，按年多兩間；內地則按年減少13間店舖至20間。