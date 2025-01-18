MPF去年淨流入481億 3年最低

美股基金淨流入247億佔逾半

若按強積金計劃的保薦人計，宏利去年成為吸金最多的保薦人，去年共吸資194億元，按資金淨流入量計，其市佔率達40.4%居首（見表），單計去年第四季亦淨流入約53億元。信安去年淨流出約6.6億元，為走資最多的保薦人，去年第四季亦錄約2.8億元淨流出。

按基金資產類別計，美國股票基金於去年全年回報率逾20%的支持下，去年淨流入247億元，創有紀錄以來新高，過去一年吸去逾一半的強積金總淨入量，成淨吸資最多的類別；而內地及香港股票基金即使於去年打破連續虧蝕3年的紀錄，並於去年錄15.9%回報率，但資金仍於去年淨走資105億元，成淨流出最多的類別。

內地香港股票基金走資105億

不過，從基金類別的資產總值而言，股票基金（香港及中國）仍受香港市民青睞，截至去年年底，該類別資產總值達2336億元，以市佔率18.1%居首。其次則為貨幣市場基金（強積金保守基金），同期資產總值為1466億元，市佔率為11.4%；第三位則為美股基金的1263億元，其市佔率為9.8%。

截至去年12月底，估計強積金資產總值為1.291萬億元，綜合所有基金類別，整體回報率為8.82%。