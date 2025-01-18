市場押注日下周加息概率99% 央行官員接連放鷹 日圓曾升至5算

路透社昨引述熟悉日本央行想法的消息人士稱，除非美國候任總統特朗普在下周一（20日）的就職演說，又或其上任後發布任何行政指令引發市場動盪，否則日本央行可能在下周加息。日圓兌每美元昨曾升穿155水平，是去年12月19日以來最高。日圓兌美元本周累計升1.5％左右，創去年11月底以來最大按周升幅。每百日圓兌港元亦由上周4.9算的半年低位反彈，昨曾觸及5算。

財相：利率隨通脹變動是規律

植田和男與其副手冰見野良三相繼透露將在下周討論應否加息，被市場視為暗示加息的信號。日本財務大臣加藤勝信周五表示，期望日本央行實施適當的貨幣政策，以實現價格穩定的目標。他還談及提高利率的想法，指利率隨薪酬和物價上漲而變動，是經濟的自然規律，通過這方式可優化資源配置。法國外貿銀行（Natixis）指出，隨着通脹與名義工資之間的良性循環繼續取得進展，預計日本央行將在下周會議加息四分之一厘。

日本央行早前發布的地區經濟報告指出，由於結構性勞動力短缺，許多日本企業認為有必要繼續加薪，反映人們對2024年大幅加薪可望延續的信心增強。1月9日公布的日本去年11月基本工資按年增長2.7%，創1992年以來最大的增幅。薪酬增長及通脹表現，都為日本央行加息提供理據。

特朗普就職演說成變數

路透社引述消息人士稱，日本央行下周加息仍未算是板上釘釘，但唯一障礙是特朗普就職當天會說什麼，以及市場的反應。大和證券的分析師指，現在幾乎可以肯定日本央行將在下周加息，雖然特朗普的政策會帶來風險，「但我不認為市場會因為他的就職演說而劇烈波動」。

瑞銀全球研究部的日本經濟學家足立正道指出，倘特朗普下周一就職時，金融市場出現恐慌性拋售，日本央行不大可能在下周加息，並至少再等待一次會議才採取行動，但「我們目前的假設是總統就職當天及之後，市場不會有重大衝擊」。瑞銀預計，日央行在下周將短期利率由0.25厘，上調至0.5厘，這將會是2008年以來最高利率，然後在7月和12月再次加息。

匯豐分析指出，日本央行加息，部分由於日圓兌美元此前跌穿一些重要關口，恐影響到進口物價，預計日本央行在未來12至15個月將加息3次，分別在今年首季、第三季及明年首季，短期利率最終將上調至1厘。

許多分析師亦預計，日本央行將在今年下半年將利率上調至0.75厘。路透社引述消息人士稱，日本央行可能不會就加息步伐，或最終的加息幅度提供明確指引。根據目前的指引，日本央行承諾，若經濟和物價發展符合預測，將繼續加息。消息人士稱，即使下周加息，短期利率仍遠低於中性水平，討論修改前瞻指引為時尚早。

消息指出，日本央行可能會在季度展望上調通脹預測，並可能強調通脹上行的風險，因為日圓持續疲軟，使進口成本居高不下。央行官員估計，如果通脹預期維持在日本央行的2%目標附近，日本央行可以將短期利率提高至1厘左右，而不會令經濟增長降溫。

（綜合報道）

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