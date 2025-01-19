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通脹降溫 美股三大指數回升

【明報專訊】上周美國公布去年12月的核心通脹（CPI）、生產者物價指數（PPI）低於預期，加上聯儲局官員周四稱，若通脹數據持續向好，上半年有可能再次減息，帶動10年期美債孳息率自一年多高位回落，美股自年初連跌兩周後回升。標普500指數上周五一度收復6000點，收市報5996點，上升1％，道指升0.78％報43,487點，全周分別上升2.91％和3.69％，為去年11月特朗普當選美國總統以來最佳一周表現。美股進入業績公布期，分析指通脹預期已在市價反映，市場對美股盈利預期不錯，展望美股後市樂觀氣氛可以持續。

企業傳有意收購 英特爾升9％

特朗普將於明日（20日）上任，上周五他與國家主席習近平通電話，討題貿易等話題，亦利好市場氣氛。納指周五收報19,630點，上升1.51％，全周上升2.45％，是個半月內最佳單周表現。科技股上周五帶動升勢，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）和特斯拉（Tesla）（美：TSLA）分別上升3.1％和3.06％。科技網站SemiAccurate引述消息，稱有足夠資金實力的企業正在考慮收購英特爾（美：INTC），推動股價急升9.25％，收報21.49美元。

上周三公布12月核心通脹持續降溫，推動長年期美債孳息率急回，30年債息跌穿5厘，上周五收報4.86厘，10年期債息亦自周中高位4.8厘回落至4.629厘。摩根士丹利認為，數據顯示通脹持續緩解，聯儲局有機會在3月減息，建議可增持5年期債券，惟要留意若特朗普提議全面加徵關稅，減息會不會發生。目前市場預期3月減息機會率為27％，主流仍料要到6月才會開始減息。

分析：美股料績佳 樂觀行情可持續

耀才證券研究部總監植耀輝認為，特朗普言論會對短期美股走勢產生波動，不過他預告會減企業稅，其上任並非不利因素。美股將陸續公布上季業績，上周銀行股業績理想，科技企業去季表現亦料不錯，市場預期去季美股盈利有一成以上增長。雖然經濟數據顯示美國毋須急於減息，不過市價已反映了不少預期，若企業營運表現理想，樂觀行情仍然可以持續。