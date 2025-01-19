美息扯高各地債息 央行減息更難

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、CNBC、《金融時報》、路透社、《紐約時報》

美國10年期美債孳息率一度升至近9個月高位，最近回落至約4.57厘水平，與去年底相若，對比2023年底只有約3.86厘，至今仍漲約70點子；30年期美債孳息率則曾升至兩年高，達約4.85厘。

同期全球債息均告上揚。由於歐洲經濟疲弱，德國債券孳息率不及美國，市場亦拋售德債，改將資金流入孳息率較高的美債，結果帶動德債孳息率上揚。去年12月初德國10年期債券孳息率只有約2.03厘，一個半月內已升至約2.62厘，創半年高位；同期法國10年期債券孳息率亦由約2.87厘最多漲至3.47厘，創一年多高位，上周五則降溫至約3.28厘。英國10年期國債孳息率上周二最高曾見4.9厘，為2008年以來新高，30年期的孳息率更高見5.45厘，為1998年以來高位。

中國10年期債息反見新低

亞洲亦不例外，日本去年起將其貨幣政策正常化，上周其10年期債息亦升穿1厘，達1.2厘水平，創13年新高。印度10年期債息創下一個多月以來的最大漲幅，達約6.85厘，為近兩個月高位。新西蘭及澳洲10年期債息亦達近兩個月高。可能只有中國獨善其身，其10年期債息反而本月內見新低，人民銀行決定自本月起暫停公開市場買入公債，外界認為是內房及消費疲弱，資金湧入債券避險。

不少分析師相信，近期全球債市出現大型拋售，是由美國造成。去年9月，美國新增25.4萬個非農就業職位，遠高於市場預測的約14萬個職位。

WSJ：美聯儲料降息次數減 市場拋售債券

《華爾街日報》指出，就業數據強勁，市場看好美國經濟擺脫衰退，促使10月美國債價下跌，其孳息率則上揚。其後11月特朗普勝出大選，他預告的政策令市場預期會帶來通脹，美聯儲亦改口風，料2025年減息次數亦由四次降至兩次，令市場拋售債券。債息亦推高普遍借貸成本，據聖路易斯聯邦儲備銀行數字，美國30年期抵押貸款平均利率一度漲至貼近7厘。

匯豐：美國債息升 部分央行短期內更難降息

《華爾街日報》分析，2022年美聯儲激進加息，市場大體相信只是過渡階段，押注2023年減息快過美聯儲所預期，現在卻更多投資者相信，美國經濟能承受較高息率，通脹亦會持續成為威脅。去年11月，投資者早已預料今年美聯儲只減息兩次，較最初官員所預料的四次為少；在去年12月美聯儲預計今年減息兩次時，交易員則押注美聯儲今年只減息一次，或毫不減息。這些押注影響了債券回報率。

CNBC綜合分析師看法，指債息高企會加重還債負擔，對於持續赤字的政府尤其吃力。太平洋投資管理公司執行副總裁Tony Crescenzi表示，債券投資者正發出號召，希望全球財政當局控制好預算。匯豐環球研究首席亞洲經濟學家Frederic Neumann則稱，美國債息上升，令一些央行短期內更難降息，例如印尼央行最近決定維持利率。

吸引投資者買債獲零風險回報 股市受壓

《華爾街日報》指出，債息上揚推高借貸成本，同時吸引投資者買債獲得零風險的回報，反令股市受壓。美股於12月表現亦確實欠佳，標指累跌2.5%，道指挫逾半成，納指持平。該報展望，與孳息率高企的美股相比，美股顯得脆弱，尤其以歷史水平計，美股現價已屬昂貴。

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