美息扯高各地債息 央行減息更難

【明報專訊】美聯儲去年9月起踏入減息周期，本應借貸成本可以降低，刺激經濟復蘇，惟近期多國國債孳息率急漲，美國10年期債息上周一曾高見4.80厘，兩周內一度漲逾20點子(1厘等如100點子)，英國10年期債息曾見17年新高，德、法債息則見至少半年高位。有分析指全球多國債息升因主要來自美國就業數據強勁及美聯儲預期減息次數減少等，但憂慮全球債息加重部分政府債務負擔，一些央行更難減息提振經濟，亦有專家料，中長期債券回報或比股票吸引。
綜合報道：《華爾街日報》、CNBC、《金融時報》、路透社、《紐約時報》
美國10年期美債孳息率一度升至近9個月高位，最近回落至約4.57厘水平，與去年底相若，對比2023年底只有約3.86厘，至今仍漲約70點子；30年期美債孳息率則曾升至兩年高，達約4.85厘。
同期全球債息均告上揚。由於歐洲經濟疲弱，德國債券孳息率不及美國，市場亦拋售德債，改將資金流入孳息率較高的美債，結果帶動德債孳息率上揚。去年12月初德國10年期債券孳息率只有約2.03厘，一個半月內已升至約2.62厘，創半年高位；同期法國10年期債券孳息率亦由約2.87厘最多漲至3.47厘，創一年多高位，上周五則降溫至約3.28厘。英國10年期國債孳息率上周二最高曾見4.9厘，為2008年以來新高，30年期的孳息率更高見5.45厘，為1998年以來高位。
亞洲亦不例外，日本去年起將其貨幣政策正常化，上周其10年期債息亦升穿1厘，達1.2厘水平，創13年新高。印度10年期債息創下一個多月以來的最大漲幅，達約6.85厘，為近兩個月高位。新西蘭及澳洲10年期債息亦達近兩個月高。可能只有中國獨善其身，其10年期債息反而本月內見新低，人民銀行決定自本月起暫停公開市場買入公債，外界認為是內房及消費疲弱，資金湧入債券避險。
不少分析師相信，近期全球債市出現大型拋售，是由美國造成。去年9月，美國新增25.4萬個非農就業職位，遠高於市場預測的約14萬個職位。
《華爾街日報》指出，就業數據強勁，市場看好美國經濟擺脫衰退，促使10月美國債價下跌，其孳息率則上揚。其後11月特朗普勝出大選，他預告的政策令市場預期會帶來通脹，美聯儲亦改口風，料2025年減息次數亦由四次降至兩次，令市場拋售債券。債息亦推高普遍借貸成本，據聖路易斯聯邦儲備銀行數字，美國30年期抵押貸款平均利率一度漲至貼近7厘。
《華爾街日報》分析，2022年美聯儲激進加息，市場大體相信只是過渡階段，押注2023年減息快過美聯儲所預期，現在卻更多投資者相信，美國經濟能承受較高息率，通脹亦會持續成為威脅。去年11月，投資者早已預料今年美聯儲只減息兩次，較最初官員所預料的四次為少；在去年12月美聯儲預計今年減息兩次時，交易員則押注美聯儲今年只減息一次，或毫不減息。這些押注影響了債券回報率。
CNBC綜合分析師看法，指債息高企會加重還債負擔，對於持續赤字的政府尤其吃力。太平洋投資管理公司執行副總裁Tony Crescenzi表示，債券投資者正發出號召，希望全球財政當局控制好預算。匯豐環球研究首席亞洲經濟學家Frederic Neumann則稱，美國債息上升，令一些央行短期內更難降息，例如印尼央行最近決定維持利率。
《華爾街日報》指出，債息上揚推高借貸成本，同時吸引投資者買債獲得零風險的回報，反令股市受壓。美股於12月表現亦確實欠佳，標指累跌2.5%，道指挫逾半成，納指持平。該報展望，與孳息率高企的美股相比，美股顯得脆弱，尤其以歷史水平計，美股現價已屬昂貴。