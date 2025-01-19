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市場拋售英國國債 工黨政府困境加劇

【明報專訊】眼見美國債息牽動全球債息高企，英國工黨政府尤其頭痛。有外媒分析，市場對英國經濟前景不樂觀，憂慮其頑固通脹及債台高築，大手拋售英國國債，或令工黨政府困境加劇，惟最新通脹數據降溫，改變市場看法，料英國央行今年有更多減息空間。

英國10年期國債孳息率近日隨全球債息稍微降溫，最近回落至約4.63厘，30年期英國國債孳息率亦回落至約5.18厘。英鎊亦持續走弱，英鎊兌每美元上周貶至1.216水平，今年以來不足一個月，已累跌3%。

英鎊持續走弱 兌美元今年來累跌3%

去年10月，英國發表《財政預算案》，擬未來5年公共開支每年增加700億英鎊（約6630.5億港元），資金一半來自上調稅率，一半來自借貸。《紐約時報》指出，其做法被視為賭博，目標是短期內大增公共開支，以刺激投資、帶動經濟增長，以至改善國家債務等，避免繼續加稅。若到3月情况仍未改善，預算責任辦公室（OBR）將發表半年經濟預測，工黨政策將重新考慮是否要再加稅或削減開支。

摩通資產管理策略師Hugh Gimber指出，各地國債孳息率上升時，全球投資者注視英國，視之為一條鏈裏最脆弱的一節。他認為，工黨政府眼前只有艱難出路，因他們已排除再次加稅，亦很難再從政府部門節流，故全球投資者考慮到英國增長及通脹時，都在英國國債裏尋求補償。

他補充，現時英國市况與2022年、前首相卓慧思提出大幅減稅時很不同，當時是英國債息帶動全球債息上揚，現時卻時勢逆轉，由全球債息扯高英國債息。

國家經濟社會研究所經濟師Benjamin Caswell認為，工黨政府若重寫《財政預算案》會暴露弱勢，但許多政策要到4月才生效，現時政府需要時間去治理經濟，「這取決於他們有否政治本錢和意願去渡過難關。」

英通脹數據降溫 市場料減息空間增

不過，英國最新公布去年12月通脹回落至2.5%，按月降0.1個百分點，市場原預期按月維持2.6%。英國通脹較預期降溫，數據公布後，投資者押注英國央行2月減息的概率，由約60%驟升至84%。原本市場預期，若通脹頑固不下，財政大臣李韻晴減息空間不多，工黨困境持續，路透社形容，最新通脹降溫，或令李韻晴鬆一口氣。

[企業地球村]