稱港經濟不會太差 政策種子開始收成

港元利率高企，截至去年11月底本港銀行貸款總額按年下跌3.1%（見圖），禤惠儀期望今年可以止跌。她稱，正面因素開始成形，減息周期去年啟動有助提升投資胃納，例如去年底樓市成交復蘇，加上來港專才、企業增加，帶動租務，而且有更多政策措施推動經濟發展均有助增加貸款需求。不過目前利息仍在較高水平，亦有關稅、地緣政治等變數，因此看法仍較保守，期望經濟平穩增長、政策加快見效下，貸款總額保持穩定。

去年本港銀行下調最優惠利率（P）0.625厘，禤指本輪減息速度較加息快，對經濟和按揭有支持。現時P息與上次加息前僅差0.25厘，她認為再減空間會較小，至於會否有機會降多於0.25厘，她指出，現時活期存息亦是0.25厘，要看個別銀行想要什麼業務、其資產負債表組合情况，因此較難預測，適合個別銀行回應。

港房商貸款槓桿低 未虞帶來風險

高息環境影響本港商業地產貸款質素惡化，拖累去年部分銀行不良貸款率上升，禤惠儀稱，本港主要地產商的貸款槓桿很低，也是業務多元化的綜合企業，與出現債務問題的內房企業不同，有實力支持其貸款，加上監管措施嚴格，因此不擔心本港地產貸款會對銀行體系造成風險。她又稱，建築公司出現財困可能來自行業本身問題，例如大判沒有向二判支付資金，公會了解更多情况後，可以主動與商會溝通，打通相關問題。