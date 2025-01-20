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宜家料今年生意勝去年 暫不開新店

標籤：經濟

【明報專訊】2025年為宜家家居（IKEA）進入香港市場的50周年。宜家家居北亞區董事總經理李超誠表示，今年將繼續推廣睡房區域相關產品，並針對50周年主題推出一系列活動，預計今年生意表現將優於去年，惟今年屬觀察期，暫不會開新店。

李超誠坦言，港人外遊消費熱度仍然持續，必然會影響IKEA銷情。但由於家居產品屬於硬性需求，顧客重視線下實體店親身體驗，IKEA的銷售表現較其他零售行業相對穩定。其中線上購物平台營業額佔總銷售額的五分之一，按年錄得單位數增長。他指出，香港客戶的購物習慣逐漸呈現實體與網上「兩邊走」特徵，線上及線下消費模式平均發展。大部分香港人購買產品前希望親臨店舖試用，已形成較成熟的消費模式。

港平均單價400至500元 按年微跌

根據本港大型分店（沙田、銅鑼灣、荃灣及九龍灣店）數據，李超誠透露，去年本港平均客戶單價介乎於400至500元，按年輕微下跌，與「再創低價」策略有關。他指出有關策略並非短期促銷手段，而是從供應鏈開始穩定降低熱賣產品的成本，使價格更加可負擔。李超誠續指出，本月中IKEA將新增逾50款「再創低價」貨品，令總數增至約70款，品類涵蓋牀褥、牀架、收納用品，以及餐具、椅子等團年飯用品。李介紹，每款產品的價格將至少維持一年及以上。

新盤多細戶 料梳化牀受捧

自2023年IKEA於太古城及坑口東港城開設規劃及訂購中心以來，IKEA已有逾一年未「出手」在本港擴展新店。李超誠稱，IKEA已響應市場上顧客需求，在不同選址開設不同規模的店舖。目前正在觀察最適合IKEA的店舖規模和佈局，以探索更適合的營運模式和發展策略，因此今年暫時未有開設新店計劃。

去年下半年IKEA曾重點推廣睡房區域，並舉辦「宜家瞓身大派對」。李超誠稱，該策略宣傳成效顯著，睡房產品銷售取得接近雙位數增長。今年將繼續推廣寢居家品，以及推出更多具性價比的產品種類。

談及新一年的業務展望，李超誠笑指要對未來「有信心」，預期今年的業績表現將優於去年，而小型、輕巧與靈活組合式產品將會更受歡迎。隨着發展商近年新推出不少單位面積較細的新盤，相信家用梳化牀等產品會成為小型單位業主及自住人士的首選。