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往績回顧：中銀國際白韌上期看好 中芯上周升幅冠藍籌

【明報專訊】恒指2024年回升3012點或17.67%後，雖然踏入2025年開局不順，首7個交易日有6日下跌，累積下跌995點或4.96%，惟中銀國際證券執行董事白韌在上期《Money Monday》封面故事專訪指出，今年內地GDP按年增長料約5%，支持企業盈利向好，故中銀國際予恒指在今年合理值22,000點，相等於10倍預測市盈率。當中，他尤其看好中資科技股，指中芯（0981）是本港上市質素較佳的晶片股，在內地科技行業持續增長對晶片需求與日俱增的情况下，中芯值得看好；另亦指京東（9618）受惠內地政府近月推出「以舊換新」、向消費者補貼以鼓勵購買家電及電子設備的政策。

目前回看的話，恒指上周不單回升519點或2.73%，而且中芯及京東股價升幅分別達21.95%及12.07%，在83隻藍籌中排名第一位及第二位，可見白韌測市準確。在今期第19頁「技術取勝」則有中芯、京東及其他中資科技股的技術分析，讀者可以留意。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]