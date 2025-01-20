瑞士寶盛鄧啟志：內地穩增長 恒指今年上望24000

恒指去年1月首三周沽壓湧現，由2023年底收市報17,047點累積大跌1739點或10.2%，至1月第三周收報15,038點，逼近2022年10月31日14,597點此2009年4月以來低位，當時在市場一片悲觀甚至恐慌情緒中，瑞士寶盛鄧啟志在《Money Monday》第433期（去年1月22日出版）封面故事講出不少本港投資者的心聲，他表示：「我覺得我們作為香港人，目前最重要的就是恒生指數不要再下跌，而我相信，在未來半年是有機會可以止跌的；我的觀點對比其他私人銀行同業可能比較樂觀，我覺得恒指現時估值吸引，大部分壞消息已經反映，希望隨着整體宏觀環境轉趨平穩，成分股盈利預測亦不會再被下調，這樣的話，恒指應該快見底或已見底，之後可以反彈多少很難預測，第一步首先是見底。」

恒指在去年1月22日最多跌514點、最低報14,794點後，過去近一年大漲小回，上周五收報19,584點，回升4790點或32.37%，可見鄧啟志測市準確。鄧啟志上周五主講「瑞士寶盛2025年市場展望：把握經濟增長的機遇」媒體圓桌會議，記者再請教他對今年港股的看法，他稱審慎樂觀，指今年港股走勢由特朗普政府對華加徵關稅等新政策此負面因素，以及內地穩增長政策發力利好經濟企業盈利此正面因素牽引，當中，後者料屬主導因素，故預測恒指今年底收市價比去年底收市價20,059點錄得中至高單位數升幅，即升抵21,000點至22,000點，若出現更多利好因素的話，恒指更有機會升至24,000點。

稱投資中國股市最重要看政策

鄧啟志表示：「恒指今年繼續睇升，基於一個很重要的假設，是內地政策會繼續發力。我覺得最重要是先測中全年屬升市的方向，然後再去預測到底會升至24,000點或22,000點。恒指今年升至24,000點附近是有機會的，除非在3月全國兩會後仍沒有重大政策出台，屆時我們才會重新檢視此觀點。我覺得中國股市後市最重要還是看政策怎樣走，很難不理政策就投資。」

另外，鄧啟志引述Cato Institute調查結果，指受訪的美國人中，現時最關心的問題便是通脹，佔比高達40%，而排名第二及第三分別是健康護理及經濟/就業，故他估計特朗普本周入主白宮再任美國總統後，考慮向中國及其他國家加徵關稅時，一定會謹慎評估此舉對當地通脹帶來的影響，故暫時加徵關稅的速度及力度或比較溫和。

習特上周五晚通話 恒指夜期向好

事實上，中銀國際證券執行董事白韌在《Money Monday》上期（上周一出版）封面故事專訪中已指出，在對外政策方面，特朗普過去一個月發表的言論較多涉及加拿大、墨西哥及巴拿馬運河等鄰近領域，對中國的論述不多，指需要留意的是，這是否顯示特朗普重返白宮後對外政策暫不會以中國為焦點，他表示：「我覺得現階段不需要就特朗普新政策對中國股市帶來的風險過度悲觀。」上述觀點在上周一見報，而恒指上周亦回升519點或2.73%。

國家主席習近平上周五晚上應約與特朗普通電話，習近平表示，兩人都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好開始，在新起點上取得更大進展；特朗普則指出，與習近平討論了貿易、芬太尼和TikTok等問題，認為這次通話對中美而言「都非常好」，又強調重視與習近平的關係，稱兩人可一起解決許多問題，期待盡快開始合作。消息公布後，當晚恒指夜期進一步向好，收報19,841點，比恒指當日收市價19,584點高水257點，恒指今日復市後高開可期。

特朗普新政策風險仍不容忽視

展望港股短期後市，鄧啟志強調，特朗普本周入主白宮再任美國總統後，向華加徵關稅等新政策仍是不可忽視的負面因素，故他仍維持去年11月以來的觀點，恒指在17,000點至18,000點有強力支持。

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[封面故事]