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醬油龍頭海天 拓海外覓新動力

【明報專訊】今年本港新股市場其中一個焦點，可能便是有更多「A+H」大型新股到來招股，去年下半年率先由美的（0300）、順豐（6936）揭起序幕，踏入2025年不足1個月，再有內地「醬油一哥」海天調味（滬：603288）（下簡稱「海天」）向港交所遞表招股。海天於醬油及蠔油市場都有着絕對的領先市場佔有率，是名副其實的龍頭企業。惟2021年以來公司收入增長放緩，2022年及2023年盈利更連續兩年倒退，直至去年首三季才見回升，但增速亦不及當年勇，故不難理解海天是次來港，目標之一便是拓展海外市場，尋找新增長點。

撰文 旻晞

去年10月已有消息指海天有意到港掛牌，集資額料達15億美元（約117億港元）。惟直至同年12月才獲海天確認有來港發行H股計劃。是次協助海天來港的聯席保薦人，包括中金、高盛及摩根士丹利等「明星級」陣容。根據招股文件，海天是次來港集資籌得資金用途，包括用於產品開發、工藝升級、產能礦張及數字化升級等，亦表明資金將用於通過建立全球品牌形象，拓展銷售渠道及提升海外供應鏈能力，提升全球影響力等。

增長漸見樽頸 2023年盈收齊跌

醬油一哥海天的前身可追溯至1955年成立的佛山古醬園，當時由25家古醬園合併重組而成，公司於2014年在上海掛牌，2013年至2020年期間，其每年營收增長率均達雙位數字；2021年1月海天股價衝上126.2元（人民幣，下同）創歷史新高，其時市值逾7000億元。惟2021年公司收入增長首次回落至單位數字，增長似乎已漸見樽頸；踏入2022年形勢更見「險峻」，盈利首次出現倒退，去年甚至連收入亦見下跌，目前海天市值2357億元，4年光景市值蒸發66%。

所為何事？不得不提2022年發生的「雙標門」事件。當年有網友，對比國內外的海天醬油產品標籤，發現國內產品多了很多國外產品沒有列出的添加劑，質疑其食品安全，儘管及後海天多次澄清是世界各地對食品標籤規定各有不同，且集團本身亦提供零添加醬油品種供消費者選擇，強調食品絕對安全，惟傷害似乎已經造成，當年內媒報道時，各銷售零售商均對海天產品減價促銷，2022年海天當年收入增長由2021年的9.71%進一步放緩至2.42%。

2023年海天盈收均下跌，集團管理層於2023年年報形容「2023年是極其需要耐力和定力的一年，商業模式的創新、技術革新的加速、消費主題的重構都正在重整」。前年海天做了什麼？按招股文件，其時集團主動實施戰略性調整措施，包括通過優化覆蓋全國的區域性銷售管理組織升級銷售及經銷網絡，加強用戶的覆蓋；加深與專注於電商、食品加工企業等新興渠道的經銷商的合作；加快現有產品的升級迭代並推出新產品，並加強柔性生產線和敏捷研發能力建設，提升產品在各個銷售渠道的滲透率等等。業務上的調整，立竿見影是當年集團行政開支大增19%至5.34億元，佔收入比2.18%，按年多增0.43百分點。不過後果應屬正面，至少至去年首三季集團收入及盈利回復增長（見表），而單計第三季收入，亦按年升9.83%至62.43億元，多賺10.5%至13.62億元。

海外市場佔比低於同業

即使如此，要再進一步令收入加速，拓展海外市場似乎亦是勢在必行。海天於招股文件未有獨立披露其海外市場收入規模及佔收入比重，僅能根據其於國內五大地區銷售去年首三季合共銷售收入為189.66億元、佔總收入的93%推算，其海外市場銷售收入佔比應不多於7%。按內媒引述中國調味品協會2022年調品企業百強報告，海天出口額及佔比均低於同業，其時行業中便有11家出口額達雙位數，而海天僅為1%左右。

要急起直追，是次海天招股書指其發展戰略包括「向上、向下、向內、向外」四大方向，向上指加強研發，提升菌種、發酵等技術研究；向下指加深加密、下沉其銷售網絡，利用數據數碼技術提升與最終客戶接觸；向內指維持國內龍頭地位，豐富產品種，提升營運效；而向外便是應用本地化經營戰略，選擇消費基礎良好、調味品需求旺盛的海外市場，實施本地化經營戰略，將海天味道推向全球。

全國銷售網廣 醬油佔逾半收入

作為內地醬油一哥，2023年收入計，於醬油及蠔油均列全國第一，市佔率分別為12.6%及39.4%。截至2024年9月30日，在調味品行業擁有全國性銷售網絡，觸達中國幾乎100%的市級覆蓋及近90%的縣級覆蓋。截至2024年9月30日，海天產品組合涵蓋多個產品系列，合共超過1300個SKU，並分佈在多個主要產品類別：醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他，但集團仍以醬油為主要收入來源，2022年至今醬油佔集團總收入佔比持續保持於五成以上。作為集團的「王牌」，醬油產品亦享有較高毛利率，且毛利率愈見提高，2022年為40.3%，去年首三季擴闊至44.6%；相較之下，去年首三季，蠔油產品、調味醬產品及特色調味及其他產品毛利率分別為33.8%、37.5%及25%，全部產品毛利率都較去年同期有所擴闊，總體毛利率按年擴大1.7百分點至38.6%。

目前海天旗下醬油產品共有243個SKU。集團指就其代表性醬油產品系列而言，每500毫升或500克的零售價介乎5.5元至18元之間，純參考，香港一支500ML淘大金標生抽零售價約14港元，大約可了解海天產品的價格定位。

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