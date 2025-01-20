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銀河證券料港今年樓價升3% 「高才通」增需求 發展商或毋須再大劈價散貨

標籤：經濟

【明報專訊】2024年本港樓市雖然全面「撤辣」，卻敵不過高息環境輾壓，最終全年樓價仍跌近7%。市場原預期2025年減息「愈減愈有」，近周卻大轉向，減息預期愈見降溫，更悲觀預測或掉頭加息。不過，銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武對本港樓市仍較為樂觀，預測2025及2026年私人住宅樓價將分別升3%，主要因「大陸需求好強」，認為「高才通」等政策獲國家支持不變，將有利本港人口獲持續流入，推高及支持租金，估計今年再現正利差（Positive Carry），支持樓市發展。

明報記者 方楚茵

對於今年本港樓市，鄭懷武認為香港整體樓市平穩發展，因在過去幾年香港在移民潮下，主動向中央提出優化人才輸入措施，成功開展包括「高才通」等計劃。過去兩年已批出20萬個申請及17.5萬名人才攜同家人抵港，即使往後數字或縮至每年僅5萬至6萬人次，但數年累積下來，這批人才已增至50萬至60萬人，加上北都、河套等計劃料將吸引更多人才來港。若這些人才最終有三分之一或四分之一決定在港置業，已能為本港未來10年帶來至少十多萬伙的穩妥需求，相信香港政府及國家均樂見其成並繼續支持計劃，故「長線睇香港地產亦好難似大陸大冧」。據中原數據，去年本港一手成交逾1.58萬宗中，已有1.1萬宗普通話拼音買家入市個案。

樓市供應或明年見頂

鄭懷武不諱言，在美國候任總統特朗普勝選後，市場益發難估中美貿易風險及減息進度，但相信不減息已是最差情况，不會掉頭加息。而他預期本港樓市供應或在2026年見頂，即使減息放緩，但本地發展商大多財務穩健，未需像去年般大減價散貨。在「撤辣」及高才通等刺激下，去年一手銷售亦回升30%至40%，相信發展商賣樓優惠亦會由去年10%至15%，縮至5%至10%，不會導致港樓大冧價。

不過，市場憂慮減息若放緩，本港一批高負債地產股如新世界發展（0017）將雪上加霜。鄭坦承，本港若出現「四大或五大發展商之一」違約或重組，必然會拖累香港市場及經濟，因像新世界發展總負債2000多億元中，有逾千億元為銀行貸款，佔香港銀行業貸款1.3%，新世界若出事，相關銀行必定要撥備，「所以首先新世界一定唔可以爆！」

他續稱，新世界若違約，事件將影響銀行對本港發展商的融資貸款信心，融資成本勢將上升。事件亦會影響本港買家信心，像4年前內房危機、在中國恒大（3333）爆煲後，連帶其他內房亦開始出事，造成買家恐慌，影響整個樓市及經濟。

母企支持 新世界有望渡過難關

惟鄭認為新世界最終或可安然渡過困境的原因之一，是集團為母企周大福企業的重要資產，若無母企支持，市場會憂慮公司賤賣資產抵債，畢竟現時公司「不停同條街講我有七、八件嘢賣，（售）價會差，亦難有買家」，即使有買家亦可能要大折讓出售，故最終相信仍多由母企接貨，以較低折讓收購新世界資產助其渡過難關。集團早前亦再換上黃少媚當行政總裁，相信亦是希望藉黃與中資國企的人脈，更易向中資出售或合作北都項目，甚至出售內地資產。