冀中央動用資金救內房 直接購商品房

他指出，市場以往不時聽到「三四萬億救市」的說法，但「聽得多，有少少狼來了」，認為市場更需要的是「聽到一些數字同幾時落實」的實際行動，政策執行要有效率，像家電換新的政策快速落地帶動消費。最佳方法是收儲商品房可直接由央行主導推進，直接投放資源，讓救市成效更快更明顯。

他表示，上一輪「棚改貨幣化」曾動用3萬億元為三四線城市化解庫存，佔當時每年成交量兩至三成，目前內房危機已被拖延太久，若想市場有效回暖亦需類似招數，像動用專項債、國企或政府的資金，直接「幫碧桂園買一百幾十億項目，大家咪會覺得好直接（救市）。」

他又稱，去年全國新建商品房銷售面積已由高峰16億平方米回落近半，料已經觸底，再跌空間不大；預期樓市成交在2024年下跌25%的基礎下，將於2025及2026年各回升3%，但樓價由於庫存高企，料2025年仍要再跌2%。

內房債權人願削債 露曙光

至於今年初多家內房如融創中國（1918）、碧桂園（2007）推出境內或境外債務重組計劃，惟融創因第二次重組及遭信達香港入稟清盤，股價曾跌三成。鄭懷武指出，融創在2023年首次境內債重組時，公司及債權人均無料到過去兩年賣樓仍以四五成的速度下滑，導致僅兩年時間便已無力償還短債。不過，他指今次融創第二次境內債重組與以往不同，多了「以往無人敢做、無人（債權人）願意接受的削債（haircut）成分」，較以往僅將債務延期更進一步，料境內投資者及監管機構開始明白及軟化，由以往覺得削債好負面，現在開始明白銷售未回復下，內房根本難以償債，故即使融創提出削債幅度達三四成亦願意配合，令公司有機會生存落去，對內房是正面發展。

不過，值得留意的是，上述重組仍不包括銀行借貸，若將重組延伸至銀行貸款部分，或會影響到銀行未來批出開發貸款、按揭等範疇，影響較大。