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晶泰上市7個月 即配股籌11億

標籤：經濟

【明報專訊】首隻循上市規則18C上市的特專科技公司晶泰控股（2228）昨宣布，公司擬以每股4.28元配售最多2.64億新股，較上周五（17日）收市價4.65元折讓近8%，若是次所有配售股份悉數認購，料集資淨額為11.25億元，將超過公司去年6月首次公開招股（IPO）的集資淨額9.42億元。

超過IPO集資淨額9.4億

是次配售股份數目佔擴大後股本約7.18%。晶泰科技表示，其配售所得款項將打算主要用於產品持續迭代升級、提升研發技術能力和解決方案能力；促進公司的商業化發展，加強外部合作，擴大公司規模和市場份額；潛在機會投資、人才吸引與引進、營運資金補充和一般公司用途。

曾稱上市後一年未有融資計劃

值得一提的是，據晶泰科技去年的招股文件顯示，當時晶泰科技表明經考慮公司的可用現金、全球發售所得款項並基於現金消耗率，於上市後的未來一年內，並無立即就其招股章程所披露的商業化計劃，作未來融資的計劃。但當時晶泰科技亦指出，隨着業務的不斷擴張及解決方案或服務的發展，或倘發現合適的收購或業務合作目標，則不排除融資。

晶泰科技去年6月上市時的每股招股價為5.28元，並於同年9月10日時升至16.2元的上市高位，惟其後股價不斷回落，截至上周五報4.65元，較上市價低出近12%。