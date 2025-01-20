moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

50歲前財務自由 享穩定被動收入方法

【明報專訊】讀者來信：

我希望在50歲前建立穩定的被動收入，減少對主動收入的依賴，為退休生活作好準備。但現時市况不穩，如何選擇合適的投資策略？應該如何分配資金？

筆者回覆：

建立穩定的被動收入是非常明智的理財目標，特別是在50歲前完成，能令退休生活更加輕鬆自如。要達成這個目標，選擇合適的資產和制定長期計劃至關重要，能有助分散風險並逐步增加收入來源。

政府債高評級企債收益率4厘至6厘

被動收入的主要來源有以下幾項：

股息收入：投資於穩定派息的股票或基金，是被動收入的來源之一。香港股市的平均股息率約為6.5厘，即使2024年市場不被看好之下，恒指仍錄得近20%的升幅，為投資者帶來資本增值與現金回報的多一重收益。選擇大型、成熟的企業是穩健策略，這些優質資產在市場波動中往往具有較強的抗跌能力，適合長期持有。

債券收入：債券投資是另一種穩定的被動收入來源，特別是在低利率或減息周期中。債券的票息能為投資者提供穩定的現金流，並且在市場波動時相對安全。優質政府債券或高評級企業債券的年化收益率約在4厘至6厘之間，適合作為長期資產配置的一部分。同時，債券價格與利率呈反向關係，當利率下降時，債券價格有可能上升，為投資者提供額外的資本增值機會。

年金和儲蓄型保險：對於偏好低風險的投資者，年金和儲蓄型保險是一個不錯的選擇。這類產品能提供固定回報，特別適合退休前需要穩定現金流的人士，但需注意流動性限制及產品年期是否符合需求。

債券股票各佔組合40% 年金佔兩成

那麼資金應如何分配呢？投資角度上應將資金分散投資於多個收入來源，以減低單一資產的風險。以下是常用的配置方案：

40%配置於債券，以產生債息收入；

40%投資於股票，以獲取股息回報；

20%購買年金或其他穩定收益產品。

除此之外，李先生可善用平均成本法，每月投入15,000元於基金或股票，有利增加本金，並降低市况波動帶來的風險。

如以150萬元的組合起步，再配以每月儲蓄，若年回報大約8%，李先生50歲時便可擁有約650萬元資產，每月可產出的被動收入有40,000元。

提早開始規劃是實現被動收入的關鍵。隨着時間的累積，被動收入的穩定性和規模將逐步增強。最後建議李先生根據自身財務狀况，分散投資於多個資產類別，並堅持執行長期計劃。此外，可定期檢視投資組合的表現，適時調整策略以應對市場變化。如有需要，建議諮詢專業理財顧問，量身訂製全面的資產配置方案，在50歲前實現財務自由，享受穩定的被動收入生活。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

■理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]