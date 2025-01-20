50歲前財務自由 享穩定被動收入方法

我希望在50歲前建立穩定的被動收入，減少對主動收入的依賴，為退休生活作好準備。但現時市况不穩，如何選擇合適的投資策略？應該如何分配資金？

筆者回覆：

建立穩定的被動收入是非常明智的理財目標，特別是在50歲前完成，能令退休生活更加輕鬆自如。要達成這個目標，選擇合適的資產和制定長期計劃至關重要，能有助分散風險並逐步增加收入來源。

政府債高評級企債收益率4厘至6厘

被動收入的主要來源有以下幾項：

股息收入：投資於穩定派息的股票或基金，是被動收入的來源之一。香港股市的平均股息率約為6.5厘，即使2024年市場不被看好之下，恒指仍錄得近20%的升幅，為投資者帶來資本增值與現金回報的多一重收益。選擇大型、成熟的企業是穩健策略，這些優質資產在市場波動中往往具有較強的抗跌能力，適合長期持有。

債券收入：債券投資是另一種穩定的被動收入來源，特別是在低利率或減息周期中。債券的票息能為投資者提供穩定的現金流，並且在市場波動時相對安全。優質政府債券或高評級企業債券的年化收益率約在4厘至6厘之間，適合作為長期資產配置的一部分。同時，債券價格與利率呈反向關係，當利率下降時，債券價格有可能上升，為投資者提供額外的資本增值機會。

年金和儲蓄型保險：對於偏好低風險的投資者，年金和儲蓄型保險是一個不錯的選擇。這類產品能提供固定回報，特別適合退休前需要穩定現金流的人士，但需注意流動性限制及產品年期是否符合需求。

債券股票各佔組合40% 年金佔兩成

那麼資金應如何分配呢？投資角度上應將資金分散投資於多個收入來源，以減低單一資產的風險。以下是常用的配置方案：

40%配置於債券，以產生債息收入；

40%投資於股票，以獲取股息回報；

20%購買年金或其他穩定收益產品。

除此之外，李先生可善用平均成本法，每月投入15,000元於基金或股票，有利增加本金，並降低市况波動帶來的風險。

如以150萬元的組合起步，再配以每月儲蓄，若年回報大約8%，李先生50歲時便可擁有約650萬元資產，每月可產出的被動收入有40,000元。

提早開始規劃是實現被動收入的關鍵。隨着時間的累積，被動收入的穩定性和規模將逐步增強。最後建議李先生根據自身財務狀况，分散投資於多個資產類別，並堅持執行長期計劃。此外，可定期檢視投資組合的表現，適時調整策略以應對市場變化。如有需要，建議諮詢專業理財顧問，量身訂製全面的資產配置方案，在50歲前實現財務自由，享受穩定的被動收入生活。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

■理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]