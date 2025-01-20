溫傑：新遊戲反應理想 網易估值具上升空間

凱基預期網易遊戲收入增長已於去年三季度觸底，並從四季度開始改善，2025年收入及盈利表現將遠勝去年。隨着近期兩隻重點遊戲成功推出（《漫威爭鋒》及《燕雲十六聲》），今個星期我們會跟進網易的投資價值（篇幅所限，以下會專注分析其遊戲分部）。

首先，根據11月時的業績公告，管理層對旗下遊戲有如此評論，令市場充滿期待：《永劫無間》手遊自7月上線以來熱度穩定提升，其在9月推出賽季更新並登上iOS暢銷榜第四；《巔峰極速》8月在日本上線後，迅速登頂蘋果和谷歌應用商店免費榜第一；《魔獸世界》和《爐石傳說》重返中國市場，玩家的熱情前所未有地高漲；《第五人格》和《永劫無間》人氣不減，展現了網易遊戲的長線運營能力。

近期集團一如計劃於12月初推出《漫威爭鋒》，反應其佳，成功躋身Steam熱玩榜第二。網易團隊對處理遊戲貨幣化有一定經驗，並且將繼續專注於內容更新和遊戲運營的優化，例如引入更多新角色。另外，重磅遊戲《燕雲十六聲》剛上線，玩家總體回饋強烈，超出投資者預期。

展望2025年業績，我們預期網易的遊戲收入將重新加速增長，全年增速有望達8%至10%，這除了得益於新遊戲《界外狂潮》（3月7日推出）、《漫威爭鋒》及《燕雲十六聲》外，暴雪的《魔獸世界》及《爐石戰紀》，以及《永劫無間》手遊亦將貢獻全年收入。如果《代號：無限大》取得佳績，其業績有望進一步獲上調。

同時，受惠盈利增長及海外收入佔比上升，都有機會推動現時估值偏低的股價上升。根據資料，現時集團的海外收入只佔10%以下，而2025年全年隨着《漫威爭鋒》及《界外狂潮》等於全球推出，收入佔比有機會升至15%至20%。估值方面，現時集團的預測市盈率約13倍，低於其過去5年及10的平均值，亦明顯低於一眾國外遊戲開發商的15倍以上估值，中長線（6至12個月）具上升空間。只是近期股價升幅顯著，宜待回調再分段部署。

至於未來數月的股價催化劑，將包括春節遊戲促銷推廣、《界外狂潮》上線（3月7日）、《守望先鋒》國服回歸（2025年2月19日）以及業績公布（指去年四季及今年第一季度）。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]