moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：一手存貨壓力大 宜趁機入市

標籤：陳永傑

【明報專訊】雖然農曆新年為樓市傳統淡季，礙於一手存貨不少，發展商不敢怠慢，於2025年開首，即爭相推盤趕飲頭啖湯，而且維持低價開盤，為求以價換量。

去年樓市受惠減息、撤辣及《施政報告》推出重大政策，一手市場終一洗頹勢，發展商算是賣樓大豐收，全年銷售金額逾2000億元，按年升八成，涉及成交近1.6萬宗，按年多六成。不過，樓市仍乍暖還寒，近期新盤開價仍保持克制，不少由樓花等到現樓發售的貨尾更要繼續減價。如黃竹坑站上蓋一個剛入伙的新盤，現樓的價錢反而比2023年賣樓花時的價錢便宜超過兩成，減幅高於同期樓價跌幅。另一個屯門青山公路上車新盤，新一期單位的入場呎價更不足8000元。據統計，去年以價單方式發售的新盤共有逾30個，涉及逾1.35萬伙，至今售出近8400伙，銷售率由約4%至100%不等，整體銷售率約六成；當中有6個項目的銷售率達九成以上，包括有兩個項目全盤沽清，為跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT及長沙灣瑜悅。然而，去年尚餘逾5000個未賣單位，亦變成存貨。連同其他積壓貨尾，估計發展商仍需一段較長時間去消化大量庫存，在一手供應較多的情况下，相信新盤短期內仍會以低水平開價，準買家可伺機入市。

新春前為傳統樓市淡季，睇樓量和成交量都一般較少，發展商亦提早「收爐」準備過年；今年卻一反常態，各大發展商推盤仍未停下腳步，距離新春假期只有約兩星期，最少有6個新盤趕於新春假期前應市，涉及逾2000伙，有上車盤，有豪宅，作為「龍年」賣樓最後衝刺，力求追回兔年的賣樓成績。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]