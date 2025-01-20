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廖偉強：新盤庫存成樓市關鍵

標籤：廖偉強

【明報專訊】每逢年初都有很多人為樓市「把脈」，有些是地產界人士，也有些是風水師、網紅等。因着身分的不同，大家的評論也可能有很大差異。筆者從事地產行業達38年，自問在這行業的經驗是無可置疑。有些人會認同筆者分析，自然就會視筆者為專家；有些不認同的人，則可能會認為筆者是業界人士，分析都是以公司或自身利益為依歸。筆者不會介意外間任何人士的批評，始終每個人都有自己觀點與角度。筆者認為，目前樓市的升與跌，受4項因素左右：息口、經濟、政策及供應。息口方面，筆者認為目前已進入減息周期，雖然有預測會認為今年美國全年或只減息兩次，但也表明了息口並不是趨向上走，這對於背負高息的置業者或投資者，確實是少了壓力；而準買家作入市決定時，也不用擔心高息帶來的壓力。經濟方面，經過這幾年各行各業大洗牌，很多營商者已重新進入市場。至於來港遊客，數量亦已接近回復從前。種種迹象顯示，經濟正步入漸進式復蘇期。政策方面，政府已明確用行動表態不再干預樓市，而且正積極輸入人才，提升人口的動力及消費。

筆者認為最影響樓市走向的因素，則是供應的問題，這也是樓市所承受最大的壓力。目前發展商的庫存仍高企，發展商要加快賣樓來減少債務及利息支出。不過很多人錯誤以為發展商必須清空手上存貨，樓市才可恢復活力。其實，當發展商手上存貨已沽出三分之一至一半左右，息口壓力及財政壓力也逐漸消失，發展商不再迫切要減價賣樓，樓市壓力自然減低。另一方面，當發展商手上庫存量下降後，亦會重新開始吸納土地儲備，屆時樓市就會再度活躍，樓價上升也不困難。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]