廖偉強：新盤庫存成樓市關鍵

筆者認為最影響樓市走向的因素，則是供應的問題，這也是樓市所承受最大的壓力。目前發展商的庫存仍高企，發展商要加快賣樓來減少債務及利息支出。不過很多人錯誤以為發展商必須清空手上存貨，樓市才可恢復活力。其實，當發展商手上存貨已沽出三分之一至一半左右，息口壓力及財政壓力也逐漸消失，發展商不再迫切要減價賣樓，樓市壓力自然減低。另一方面，當發展商手上庫存量下降後，亦會重新開始吸納土地儲備，屆時樓市就會再度活躍，樓價上升也不困難。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]