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布少明：樓市購買力醞釀再爆發

標籤：布少明

【明報專訊】踏入新一年，筆者發現一個與有別於往年的樓市現象。一般而言，隨着農曆新年將至，發展商普遍選擇放慢推盤步伐，在新年後才伺機出擊。但今年一眾發展商並未明顯「放慢手腳」，多個新盤群推力爭市場，無論上車盤及豪宅均各適其適，實行「百貨應百客」。事實上，即使近期樓市整體交投維持整固局面，而且市場淡風不斷，但其實利好因素正持續出現，為穩定樓市「造勢」。例如在息口高企及新盤庫存高企等因素影響下，發展商正放緩建屋步伐以去庫存。據屋宇署數據顯示，去年11月錄「零動工」，為去年內第二次，總計去年首11個月動工量累計共5030伙，較去年同期減約44%，為14年同期新低，施工進度放緩，對減少樓市供應及穩定樓價有一定作用。

供應層面以外，中細價樓交投保持活躍。以公屋及居屋交投為例，據美聯物業研究中心綜合房屋委員會最新數據，2024年居屋及公屋第二市場（未補價）的成交宗數合共錄4296宗，較2023年大增約31%，打破2021年3690宗的高位之餘，亦創自2013年推出「白居二」計劃後的新高。個人相信，日前房委會通過3項優化資助出售單位的安排，例如當中由今年首季推出的「白居二2024」起，為青年增設1500個配額，連同4500個一般配額，合共6000個。此消息連同「全撤辣」、「減息」等利好效應持續發酵，估計今年相關成交量有望再創高位。

總括而言，目前多項利好因素正「多管齊下」撐樓市，而樓市購買力正在積聚，只要美國聯儲局持續其減息步伐，配合利好因素持續發酵，屆時近期積壓的上車及換樓購買力，均可望慢慢爆發，助樓市邁向小陽春。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]