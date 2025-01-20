moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

王品弟：私宅獲利比率企穩

標籤：王品弟

【明報專訊】減息周期啟動，利好樓市氣氛。踏入2025年，多個新盤以吸引價發售，雖然分散了部分二手市場購買力；不過，市場在樓價現水平的承接力仍不俗，預期樓市將漸入佳境，私宅轉手獲利比率有望觸底反彈。

根據差估署樓價指數顯示，於去年10月及11月連升兩個月，暫見喘穩，帶動去年第四季私宅獲利比率亦回穩。據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，根據已知上手購入價的二手私宅註冊個案，並扣除已知內部轉讓、特殊成交個案等計算，2024年第四季帳面獲利比率錄約66.5%，按季增約0.7個百分點。若以持貨年期劃分，去年第四季持貨逾15年的個案99%以上帳面獲利離場；持貨逾10年至15年超過九成帳面獲利；反觀，持貨10年或以下個案帳面獲利比率約20.7%，因近年樓價由高位回落。至於十大屋苑方面，2024年第四季表現較大市為好，新都城有近95%個案帳面獲利屬最高；其次為康怡花園，有約87%個案帳面獲利；即使是十大屋苑帳面獲利比率最少的麗港城，都有約75%個案帳面獲利離場，準買家入市前，不妨大膽議價。

另據土地註冊處資料顯示，2024年第四季一手私宅及二手住宅共錄15,966宗註冊，按季增逾四成。市場預計美聯儲局在2025年會持續減息，有望進一步減輕供樓負擔，此舉有助刺激置業需求。近日各大發展商加快推盤步伐，刺激春節前交投，搶去不少二手客源。雖然有部分二手業主願意降價吸客，不過臨近歲晚，市民已準備過年，暫緩睇樓活動，相信有待新春過後，樓市漸入佳境，交投有望回升，甚至出現小陽春，私宅獲利比率或觸底反彈。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]