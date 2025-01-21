習特通話炒起中資股 港股曾破2萬 收漲341點錄五連升 科技股發威

明報記者

不過，投資界對特朗普新政府對中國加徵關稅前景短線仍然審慎，新加坡銀行雖然預期恒指今年底升上23,000點，但建議投資者首季選擇防守性的高股息股份。星展銀行則維持增持美股建議，並建議投資高質量的投資級債券來對冲貿易戰引發全球增長放緩的風險。

新加坡銀行籲首季揀高息股防守

新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，現時至3月內地及香港股市處於夾雜春節假期的政策真空期，她預料今年首季內地及香港股市較為波動，因預料美國關稅等主要政策方針將於首季內出現，並令中美緊張關係升溫，建議投資者於季內選擇防守性的高股息股份。她認為，雖然美國關稅影響內地及香港股票市場，但同時內地支持政策出台亦可提供緩衝空間，她預料，內地支持政策於今年持續，但需待3月兩會公布具體政策如經濟增長目標及赤字率等，新加坡銀行同時不排除內地會於春節間減息。

星展倡買高質債券對冲貿易戰風險

星展銀行投資總監侯偉福指出，美國經濟目前顯現「軟着陸」的迹象。失業率雖略有上升，但仍維持在4.1%。通脹已從疫情期間的9%高位下降至2%左右，聯儲局有空間降息。該行預計今年約減息兩次，各0.25厘。對於特朗普政府的貿易政策可能引發全球增長放緩，他建議投資高質量的投資級債券來對冲這一風險。

恒指昨裂口高開220點後升幅擴大，午後最多升509點，高見20,093點，收市升341點，報19,925點，二萬點雖得而復失，仍是去年12月31日後收市新高。港股已連升5日，累計升1051點。國指及科指亦連升5日，昨分別再升1.8%及2.6%。

成交1613億增32% 北水減84%

大市成交增加32%至1613億元，是逾一周最多；但北水淨流入卻減少84%至13.5億元，是去年12月16日後新低。科技股勁彈，京東（9618）升逾7%，為表現最佳藍籌；美團（3690）升半成；阿里巴巴（9988）升逾4%；騰訊升2.6%。不過，小米（1810）逆市下跌0.7%。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，上周尾出現連串好消息，帶動港股市場氣氛好轉，但市場仍然觀望特朗普就職後，關稅及其他行政命令的出台，預期港股短期阻力位為20,200點。若措施合乎市場預期，港股或可以再上試高位，預期農曆新年前，恒指區間在20,500點至21,000點。