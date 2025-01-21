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深市府開會商萬科維穩 AH股彈 境內債漲停

標籤：經濟

【明報專訊】近期遭股債雙殺的內房股萬科（2202），上周更傳出總裁、首席執行官兼執董祝九勝被公安帶走等負面消息。不過昨彭博引述知情人士稱，深圳市政府上周五（17日）就萬科的情况召開閉門會議，會上市政府官員表示要維持萬科穩定經營，消息刺激萬科股債回升。

明報記者 方楚茵

萬科總部位於深圳，最大股東深圳地鐵為深圳市國資委直管大型國企，當地政府一舉一動被認為對萬科影響深遠，就召開閉門會議消息或顯示政府高度關注事態發展，帶動萬科昨股債回升，H股最高見5.09元，收市升5.1％，報4.95元；A股（深：000002）最高見6.94元（人民幣，下同），收報6.85元，升3.3％。3隻萬科境內債「22萬科07」、「22萬科02」及「22萬科05」曾漲停，收市分別升22.2％、16％及倒跌1.5％；「21萬科04」收市升14.6％。

官方據報擬引入新審計團隊

知情人士稱，深圳官方計劃引入新審計團隊和財務顧問，梳理萬科地產項目和資產，但目前討論仍處於初步階段，未來可能有變化；知情人士未就祝九勝近况提供更多信息。

內媒：祝九勝微信指春節後復工

此前，傳出金融監管機構和深圳政府在協調萬科融資延期發揮作用，但仍難抵消萬科的負面消息。上周四晚，內媒《經濟觀察報》報道，祝九勝遭公安機關帶走，深圳相關工作專班已全面介入萬科，或面臨接管改組。數小時後，另有內媒報道，祝九勝在1月17日凌晨更新微信朋友圈，指將在春節後復工。

上周五，萬科在內地發公告，披露境內債「22萬科MTN001」應於本月27日兌付本息共30.885億元。彭博引述消息人士稱，萬科向部分債權人表示，已預備足夠現金償還該債券。

針對今年到期公開債務，萬科早前稱會全力以赴，繼續從經營及融資等多方面籌集資金，並透過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快退出非主營業務、持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。據市場統計，萬科首季到期境內債規模近100億元。