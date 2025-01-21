匯豐高鐵西九龍站首設個人理財中心

匯豐3月將在啟德體育園設立全新旗艦分行，九龍灣分行則將會整合至其他分行。彭淑貞表示，分行網絡地點除考慮客戶流量和需要，也會配合政府城市規劃方針提供銀行服務，包括線上線下全渠道服務。該行亦持續檢視流動銀行服務地點，將增加元朗攸壆路簡約公屋據點；去年優化了36間分行，增加客戶服務空間。

續增聘財富管理員工

匯豐預計3月將於中環總行內將開設全球首間卓越尊尚客戶理財中心，將加入更多科技元素，並與合作伙伴提供服務體驗。彭指今年續會增聘前線特別是財富管理的員工，料招聘人數會較去年為多。

另外，上周香港與內地監管機構公布6項金融市場互聯互通措施，包括增加3家銀行參與香港居民代理見證開設內地銀行帳戶業務，匯豐和渣打均在昨日公布推出服務，本港居民持身分證及回鄉證等有效證件，可以申請內地II類結算戶口，透過本港網上或流動理財轉帳至內地帳戶，兩行各有22間指定分行可以辦理服務。