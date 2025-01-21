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匯豐高鐵西九龍站首設個人理財中心

【明報專訊】匯豐昨日在高鐵西九龍站開設首間個人理財中心，一周七日提供開戶、保險、理財產品銷售等非現金交易銀行服務，另計劃於下半年設24小時運作的「Digital Banker」櫃員機，提供開戶等銀行服務，客戶可以直接領取提款卡。匯豐香港區財富管理及個人銀行分銷主管彭淑貞表示，去年底內地推出一簽多行後，各個分行開戶、客流量、預約與客戶經理會面均有提升，因此希望在高人流量的高鐵站鞏固服務滲透率。該行過去5年分行、財富管理中心、日夜理財中心等設有人手服務的據點維持約100間，未來也會維持相若數量。

匯豐3月將在啟德體育園設立全新旗艦分行，九龍灣分行則將會整合至其他分行。彭淑貞表示，分行網絡地點除考慮客戶流量和需要，也會配合政府城市規劃方針提供銀行服務，包括線上線下全渠道服務。該行亦持續檢視流動銀行服務地點，將增加元朗攸壆路簡約公屋據點；去年優化了36間分行，增加客戶服務空間。

續增聘財富管理員工

匯豐預計3月將於中環總行內將開設全球首間卓越尊尚客戶理財中心，將加入更多科技元素，並與合作伙伴提供服務體驗。彭指今年續會增聘前線特別是財富管理的員工，料招聘人數會較去年為多。

另外，上周香港與內地監管機構公布6項金融市場互聯互通措施，包括增加3家銀行參與香港居民代理見證開設內地銀行帳戶業務，匯豐和渣打均在昨日公布推出服務，本港居民持身分證及回鄉證等有效證件，可以申請內地II類結算戶口，透過本港網上或流動理財轉帳至內地帳戶，兩行各有22間指定分行可以辦理服務。