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祈連活再撐聯匯制度 浮動匯率會推高利率

【明報專訊】美國聯儲局近兩年大幅加息，聯繫匯率影響下，香港經濟、企業、地產市場剛從疫後復蘇卻要承受高息影響，引來港元與美元脫鈎的議論。不過有「聯匯之父」稱號的經濟學家祈連活（John Greenwood）接受本港智庫Chartwell Institute訪問，認為香港作為開放細小經濟體，讓匯率自由浮動非萬能藥（panacea），因為即使出現微小政治或經濟事件，都會對匯率、通脹產生廣泛變化，最終影響到利率。他承認沒有方案放諸任何時間都是正確，不過一旦遇上輕微逆境便轉換貨幣制度會造成不穩定，認為現在並非放棄聯匯制度的時候。

明報記者 歐陽偉昉

祈連活表示，香港實行聯匯避免不少浮動利率的壞處，實行聯繫期間平均通脹率較低，但當然同時需要容忍較小的缺點。他認為不滿聯匯影響本港消費、地產和融資競爭力下降的人是「兩面派（two faced）」，他們通常是商業或按揭貸款借款人，一方面希望港息下跌或港元貶值以獲得競爭優勢，但又不希望港元貶值推高通脹，從而會推高利率。

中美緊張局勢 未影響聯匯

特朗普就任美國總統，外電曾指他在上個任期曾考慮將美元與港元脫鈎，引發港元或被脫鈎的討論。不過祈連活認為不太可能發生，認為聯匯本身機制不會產生聯匯終結風險，而是主要來個3個方面，包括美國經濟情况、內地作為香港主權國的政治經濟情况，和香港經濟情况。他認至目前為止，中美貿易爭端緊張局勢、過去本港通脹情况和港美息差，未對聯匯有影響。他仍相信港元與美元掛鈎，將繼續有助於香港的長期金融穩定。

有議論擔心本港財赤或消耗財政儲備，導致港元波幅超過指定兌換保證水平，金管局無法在市場承接港元買盤或沽盤。不過祈連活認為，港府會在任何危急情况出現前，提早採取行動維護聯繫匯率制度的完整性。他認為，只有出現極端情况，例如出現地緣政治危機，聯匯制度才會受到嚴重威脅。

與人幣掛鈎 異常或外溢到港

本港與內地經濟更為緊密，過去亦有倡議港元與人民幣掛鈎，祈連活認為，人民幣並非自由兌換貨幣，嚴格上來說並不可行，而因為香港與內地法規有別，經濟和金融上仍然存在顯著差異。另外，由於內地是由國家主導的體系，與人民幣掛鈎或會將一些異常和扭曲（anomalies and distortions）外溢到香港，而內地經濟起伏也會對香港產生更大影響。