特朗普推迷因幣掀炒風 身家暴漲 惹利益衝突道德爭議 比特幣創新高

在香港時間周二凌晨宣誓就任的特朗普，在香港時間上周六推出其官方迷因幣$TRUMP，吸引大量粉絲購入，使其價格由約6美元一直漲至周日觸及的75美元高位，令$TRUMP流通市值一度超過140億美元。

在$TRUMP被熱炒之際，梅拉尼婭又在香港時間周一推出官方迷因幣$MELANIA。此消息拖累$TRUMP價格一度腰斬至30多美元。$TRUMP昨晚價格回升至50美元左右。至於$MELANIA價格，昨曾升穿13美元。根據CoinMarketCap的數據，$TRUMP昨晚的流通市值逾百億美元，而$MELANIA的流通市值接近20億美元。

太太加入推$MELANIA

特朗普夫婦的官方迷因幣，是基於Solana區塊鏈發行。Solana幣價格周日曾漲至294美元，刷新歷史高位，昨晚回落至260美元左右。

根據$TRUMP的官網資料，特朗普集團旗下的CIC Digital LLC，以及由CIC共同持有的Fight Fight Fight LLC，擁有$TRUMP的80%供應量。目前有2億枚$TRUMP在市場流通，預計未來3年內，流通量將增長至10億枚。若全部$TRUMP推出市場變現，可能為特朗普帶來數百億美元收入。根據美國新聞網站Axios的數據，截至周日，特朗普的身家有46億美元來自旗下社交媒體公司Trump Media（美：DJT）的股票，26億美元來自其他資產。這意味特朗普的身家大部分來自迷因幣。

迷因幣以「迷因圖」為標誌，最初是幣圈中人為開玩笑而開發出來，沒有商業模式或現金流支持，例如獲全球首富馬斯克支持的狗狗幣（Dogecoin）。

道德組織斥公然用總統職權牟利

美國新聞網站Politico的評論文章指出，特朗普推出迷因幣，反映其對加密貨幣行業的支持，但在其準備就職之際，可能跨越了模糊的道德界線。他此前曾出售過NFT（非同質化代幣）交易卡，他的家族亦在去年8月成立名為「世界自由金融」（World Liberty Financial）的數碼資產項目。

候任總統推出商業產品是極不尋常的舉動，引起倫理監察機構的關注。華府公民道德責任組織（CREW）指出，這絕對是瘋狂的，以往「總統當選人都利用就職前的時間，將自己與公司財政分開，以表明沒有利益衝突，現在卻有一位當選總統，在就職前的周末趕緊推出新業務，並承諾為相關行業放寬規管，公然利用總統職權牟利」。

加密貨幣倡導者、曾在特朗普第一任期擔任其通訊主任，然後與特朗普決裂的Anthony Scaramucci形容，這是烏干達獨裁者「阿敏（Idi Amin）級數的腐敗」。

特朗普夫婦的迷因幣官網表明，它們是表達對特朗普夫婦支持的數碼收藏品，不是「投資機會、投資合約或任何證券」。不過其價格的巨大波幅及活躍的交易，已創造巨大的金融利益。

（綜合報道）

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