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彭博稱特朗普將頒能源緊急狀態

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，特朗普將在就職後數小時，宣布進入「全國能源緊急狀態」，以推動美國本土進行新的石油及天然氣開發，扭轉拜登任內因應氣候變化所採取的措施。國際油價昨午夜前回落約1%，布蘭特期油價格跌穿每桶80美元，紐約期油回落至每桶76美元水平。周一為馬丁路德金紀念日，美股休市。《華爾街日報》消息指出，特朗普上任首天不會開徵新關稅。美匯指數昨曾跌穿108。

油價回落1% 美匯受壓

消息指出，特朗普的能源政策，將觸及美國能源產業的各個領域，包括油田和汽車經銷商，反映特朗普決心以油氣生產為施政重心，跟拜登政府遏抑化石燃料的取向改弦易轍。彭博社指出，若特朗普宣布進入「全國能源緊急狀態」，將能夠動用其他法律的多項緊急權力，包括一項冷戰時期的《國防生產法》。此法最初由杜魯門面對與中方的抗美援朝戰爭時，用於提升鋼鐵生產。

紐約大學法學院布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）指出，宣布全國緊急狀態後，總統可動用多達150項特別權力。這些權力通常用於應對颶風、恐襲等突發事件，讓政府可以調控原油運輸，或指導電力的生產和傳送。目前尚未清楚特朗普能否如願利用這些權力，實現建造更多發電廠的目標。

特朗普在首個任期曾試圖動用《聯邦電力法》所包含緊急權力，阻止全美無利可圖的煤炭和核電廠退役。《聯邦電力法》緊急權力是為了應對自然災害及其他危機而保留。特朗普當時的嘗試無功而還。在今次競選期間特朗普又稱會宣布「全國能源緊急狀態」以提升能源產量，應對AI迅速普及所觸發能源需求。

（綜合報道）

[國際金融]