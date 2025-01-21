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黃雯怡：美團趁低吸 上望180元

【明報專訊】美國總統特朗普將在今天正式就任，一如筆者上周預期，港股已超賣，特朗普上任有利於改善市場情緒。中概科技股強力反彈，恒指連續5日上漲，重返兩萬關。國家主席習近平17日晚應約與特朗普通話，副主席韓正也將出席特朗普就職典禮，資金認為短期內的外部擾動因素已落地，提前進入春季躁動行情。

春節臨近，市場關注餐飲消費、旅遊消費板塊。美團（3690）作為中國最大生活服務電商平台，受益於龐大的用戶基礎和廣泛的業務範圍，成春節消費類股份首選。截至1月16日，美團上年夜飯線上預訂量同比增加305%，非遺年菜訂單量激增12倍。超過百萬餐飲商戶在美團報名「春節不打烊」活動，同時湧現了年夜飯外帶配送、吃住玩一站式服務等新模式，春節餐飲消費值得期待。

另外，美團正在加快出海步伐，旗下Keeta繼去年9月、10月進軍沙特利雅德等兩個城市後，今年1月再度落戶吉達和麥加。自2023年5月Keeta進駐香港以來，平台活躍商家數月均增速超過30%，根據市場調查機構Measurable AI數據顯示，至2024年3月，美團外賣訂單量已佔香港市場44%份額，進佔首名；整體業務（包括食品、雜貨、送貨、自提）GMV市佔率也已達到27%，暫居第二。看得出美團出海進展良好，故加快了在中東市場的擴張步伐，預料美團今年市場份額進一步增長。

美團第三季度收入936億元（人民幣，下同），EBIT為137億元，經調整淨利潤128億元，均超過市場預期。公司業務多元化，且具備出海潛力，此前股價已大幅回吐，市盈率約26倍，可趁低吸納，暫上望180港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]