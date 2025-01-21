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華潤 X 科技園「衝出夢想」- China Booster
善用兩地資源 加速實現創科夢

大灣區幅員遼闊，初創企業可以發掘更多發展機遇。為了加速初創成長，香港科技園公司（科技園公司）獲華潤集團（華潤）的華潤慈善基金捐贈1億港元，共同策劃為期5年的「衝出夢想」創科人才培訓計劃，雙方於上年年末宣布擴大其支援範疇，啟動China Booster項目。除了培育創科人才外，亦會利用華潤在內地及香港的產業資源，為初創度身訂造發展方案，加速發展步伐。

創科企業要加速發展，必須有龐大的應用場景。去年9月，科技園公司舉辦首屆Global Booster Programme，5間創科企業於美國創科搖籃地—矽谷接受為期半年的嚴格培訓，務求開拓北美及海外市場，並吸納投資者和合作伙伴支持，開創新的發展里程。是次科技園公司與華潤共同策劃的「衝出夢想」— China Booster項目，便是Global Booster Programme的新篇章，實驗場轉為中國，助本地創科企業建立內地供應鏈，藉此加速產品市場化，進一步拓展香港、內地及國際分銷業務。科技園公司預期會評選六間具潛力的優秀企業加入，於今年展開為期六個月的計劃。

 

華潤產業優勢 度身訂造發展方案

「衝出夢想」— China Booster項目重點支援多個科技範疇，包括微電子、機器人、大消費、能源服務、大健康、科技與金融，以及城市建設與運營等。科技園公司與華潤將向入選團隊收集需求和落戶意向，並根據團隊的業務特性和產業需求，度身訂造內地加速方案。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「中國內地擁有龐大供應鏈，香港則有許多初創及創科人才。今次『衝出夢想』— China Booster項目正好促進香港與內地創科、創業生態圈深度融合。科技園公司致力為處於不同創業階段的初創提供全面支援，今次合作對接華潤在內地的資源，協助本地初創把意念商品化，加速推廣至全球市場。」

華潤集團助理總經理、華潤創業董事長、華潤科學技術研究院院長陳鷹亦表示：「項目充分發揮集團產業資源優勢，包括內地城市和產業園區網絡，提供多元化的資源和服務。華潤期望聯動香港科學園內的高潛力初創企業，打入內地市場，加速香港初創企業創新項目商業化運營和發展，融入國家科技創新體系，積極參與國家乃至全球科技創新大潮中，為香港及國家經濟發展貢獻更多力量。」

 

打造世界級產品 製造更多銷售機會

即使有優秀的創科理念，要實現商品化仍有一段距離，初創最常遇到的難題是人脈不足，尤其是打進龐大的中國市場。為期六個月的China Booster項目，主要分為兩部分，第一部分是有培訓、考察、資源對接；第二部分是實踐「拿訂單」，配合華潤的資源，推動初創企業取得成功。香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示：「在項目期間，每兩個星期會與參與項目的初創開會進行跟進，結果是半年後一定要建立一個世界級產品的路線圖、構思這件產品如何賣給至少第一位客戶。」

其中有意參與的企業HairCoSys Limited創辦人及行政總裁黃浩然稱，其公司有一個頭皮的檢測，可加上一些不同的產品，並有增值服務，希望藉著China Booster項目，能有渠道在內地擴充業務、有生產線的支援、尋找合適工廠洽談產能，最重要是將成本控制在合理水平，以及對接合適的投資者。經過打進國內市場的經驗，將產品帶到國外，讓更多人受惠。

而XOXO Beverages Limited聯合創辦人陳嘉樂表示，「希望透過China Booster項目，以合理成本製造高質素的產品，再配合華潤龐大的資源，將我們公司的產品改良出海，製造更多銷售的機會。」至於智研創科有限公司聯合創辦人李柏如則表示：「我們專注音響產品設計和技術，過去對外採購時走訪不同供應商，在整合部件、價錢上均欠缺優勢。我期望今次通過計劃，能進一步協調供應商，並找到質量更好的材料，大幅提升產品質量。」

 

Info：HKSTP

 