碧桂園稱有足夠資金應付營運 復牌升18％

碧桂園自2025年以來動作頻繁，包括先在1月9日出爐其境外債務重組方案，又在1月14日刊發2023年度及2024年上半年業績。雖然上述業績未如理想，2023年度及2024年上半年分別虧損1784億元（人民幣，下同）及128.42億元，但已成功跨過復牌必經大關。

碧桂園在復牌公告再提六招確保其有足夠的財務資源以持續經營，當中積極管理債務一項提出將再就180億元境內債與投資者協商將到期日延長；就已交叉違約的境內貸款及債務展開簽署貸款展期或重組協議或同意不行使交叉違約權的協商；推進境外債務重組。

集團其他招數包括積極調整銷售及預售活動；與主要承包商及供應商協商付款安排，以確保完工及交付，令其可從指定銀行帳戶中釋放剩餘的預售物業建設保證金至相關集團公司之銀行帳戶，以分別履行其財務義務；探索潛在資產處置機會、努力盤活業績較差的資產、嚴格控制無效產能等。碧桂園表示，考慮到上述計劃，認為將能夠在2025年內按期履行財務責任，並有足夠營運資金應付全年日常業務運作。

傳獲深市府支持 萬科AH股再急升

至於上周傳獲深圳市政府表態支持公司穩定經營的萬科（2202）（深：000002）昨更是AH股齊升，H股一度升15.4%，高見5.71港元，收升9.09%，收報5.4港元；A股亦曾升一成，高見7.54元，全日收升7.45%，報7.36元。早前經歷多輪下跌的萬科境內債，昨約14隻境內債價走高，當中「22萬科05」更曾狂飈逾三成。