港去年通脹1.7％ 政府：外圍壓力可控

12月水電煤升11.4％ 半年最大

綜合消費物價指數第四季按年上升1.4％，較第三季放緩1個百分點，經季節性調整後，9至12月平均每月升幅為0.1％。按主要消費類別，食品類物價指數按年上升1％，與11月持平，其中外出用膳按年上升1.8％，基本食品物價則收縮0.6％，私人房屋租金按年上升0.6％，與11月持平。電力、燃氣及水按年升幅較11月擴大1.6個百分點至11.4％，創去年6月以來最大升幅。

12月服務類物價上升加快，交通按年上升2.1％，較11月加快0.8個百分點。

不過，物品價格下跌擴大，衣履物價按年跌幅則較11月擴大0.8個百分點至3.2％，為4年以來最大跌幅，耐用物品物價跌幅亦擴大1.3個百分點至1.6％，連跌28個月。

分析料今年通脹加快至2.1％

大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港通脹溫和或受內地基本食品價格持續低迷影響，私人住宅租金升幅亦未加快。衣履及耐用品價格跌幅擴大，或反映本地消費氣氛仍然疲弱。他預期今年通脹或加快至2.1％，深圳放寬來港一簽多行，或有助帶動本港零售；另外公屋加租一成和電費上調亦會在今年初生效。